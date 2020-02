Durante la puntata odierna di Domenica In, Carlo Verdone si è commosso in diretta per la splendida sorpresa regalatagli da Mara Venier.

La puntata di quest’oggi, 23 Febbraio, di Domenica In è iniziata davvero alla grande. Con un grande attore del cinema italiano, Mara Venier ha regalato dei momenti del suo show più che imperdibili. Prima ancora dell’ingresso di alcuni dei cantanti del Festival di Sanremo, la padrona di casa accoglie con gran clamore il gran Carlo Verdone. È proprio l’attore romano che, in occasione del suo nuovo film ‘Si vive una volta sola’, si è raccontato senza troppi peli sulla lingua alla zia d’Italia. Ancora prima di iniziare il suo racconto, il buon Verdone è stato il destinatario di una splendida sorpresa organizzata dalla conduttrice. Inevitabile, quindi, per lui trattenere le lacrime. Ecco che cosa è successo nel minimo dettaglio.

Carlo Verdone a Domenica In: l’emozionante sorpresa in diretta

Come al suo solito fare, Mara Venier è stata la protagonista davvero imperdibile a Domenica In. Il primo ospite di questa splendida puntata è stato Carlo Verdone. Che, in occasione del suo nuovo progetto cinematografico, si è raccontato e confessato alla padrona di casa. Ha parlato davvero di tutto, l’attore romano. A partire dalla sua smisurata ed eccelsa carriera. Fino al fantastico rapporto con i suoi genitori. Ecco. È proprio riguardo a questa ‘sfera’ che, ancora prima di iniziare a parlare, Carlo ha ricevuto una splendida sorpresa. La zia d’Italia, infatti, ha pensato bene di toccare il cuore dell’attore romano facendogli rivivere dei momenti imperdibili della sua infanzia e, soprattutto, dei suoi genitori. L’emozione è stata davvero smisurata, c’è da ammetterlo. Soprattutto per Carlo. Che, appena viste alcune fotografie in bianco e nero di sua madre e di suo padre, ha esclamato: ‘Ma come avete fatto ad averle?’. Ma non solo.

Rivedere le immagini dei suoi due genitori è stato davvero incredibile per Carlo Verdone. È proprio per questo motivo che, appena terminato il filmato, ha detto: ‘È stato molto emozionante, grazie’.