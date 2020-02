Carlo Verdone è uno degli attori italiani, ma sapete chi è la sua ex moglie Gianna Scarpelli? Ecco cosa occorre sapere sulla donna.

Non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, Carlo Verdone. Attore super apprezzatissimo dal popolo italiano, vanta di una carriera ricca di successi più che pazzeschi. Il suo curriculum, infatti, conta numerosissimi film, sia da protagonista che da regista, che hanno registrato un record di incassi super incredibile. E lo sarà, senza alcun dubbio, anche questo che, in questi giorni, uscirà in tutte le sale cinematografiche. ‘Si vive una volta sola’, questo è il titolo della pellicola dell’attore romano, uscirà il 27 Febbraio in tutta Italia. È proprio per questo motivo che, nella puntata odierna di Domenica In, Carlo presenterà al pubblico il suo nuovo lavoro. E, perché no, svelerà anche qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. Ecco, a tal proposito, sapete chi negli anni addietro è stato sposato? E, soprattutto, sapete chi è la sua ex moglie? Ecco tutti i dettagli.

Carlo Verdone, chi è la sua ex moglie Gianna Scarpelli? Cosa occorre sapere

Della vita privata di Carlo Verdone, purtroppo, si sa davvero ben poco. Le uniche cose certa che si sanno riguardante questa sera è che ha due figli, Giulia e Paolo, e che ha un matrimonio interrotto alle spalle. Ecco. A tal proposito, chi è l’ex moglie dell’attore romano? Lei si chiama Gianna Scarpelli. E, così come il suo ex marito, si sa davvero molto poco di lei. Pensate, non ha nemmeno un profilo social ufficiale. Né su Instagram e né su Facebook, infatti, è possibile ‘rintracciarla’. Tuttavia, le uniche cose che sappiamo è che Carlo e Gianna sono stati sposati dal 1980 al 1996. È proprio 14 anni fa circa che la coppia ha deciso di separarsi. Ebbene si. Separarsi e non divorziare. Perché, stando a quanto raccontato dal diretto interessato in una recente intervista a Vanity Fair, nonostante la fine del loro matrimonio, i due continuano a mantenere uno splendido rapporto.

