Durante la sua intervista a Domenica In, Carlo Verdone ha confessato di un lutto che l’ha profondamente addolorato in età adolescenziale.

Sapevamo che Carlo Verdone ci avrebbe regalato un’intervista incredibile e, in effetti, così è stato. Chiamato a Domenica In per presentare il suo nuovo capolavoro cinematografico, l’attore romano si è raccontato senza troppi filtri. Ha parlato davvero di tutto, il buon Verdone. A partire dal magnifico rapporto con i suoi genitori. Fino ad un lutto che l’ha profondamente addolorato e segnato. Molto probabilmente è la prima volta che ne parla apertamente. Eppure, Carlo non si è affatto risparmiato di raccontare di essere stato molto male. E di aver sofferto, addirittura, di depressione per circa un anno in seguito a questo tragico evento. Ecco tutti i dettagli.

Domenica In, Carlo Verdone e il racconto del lutto che l’ha addolorato

Ci tiene particolarmente all’amicizia, Carlo Verdone. A confessarlo è stato il diretto interessato nella sua recente intervista a Domenica In. In occasione dell’uscita ‘Si vive una volta sola’, l’attore e regista romano si è completamente raccontato alla grande. È proprio per questo motivo che, molto probabilmente per la prima volta, ha rivelato di un particolare lutto che l’ha profondamente addolorato e segnato. Sono gli anni del liceo quando Carlo, ancora prima di incontrare e conoscere Christian De Sica, stringe amicizia con un altro ragazzo di nome Francesco. Tra i due, nonostante idee politiche divergenti, nasce una bellissima amicizia. Interrotta, però, dalla morte del giovane ragazzo. Ecco. È proprio questo il lutto che, da giovane, ha cambiato, segnato e addolorato l’attore romano. Una sofferenza, insomma, davvero incredibile. Tanto che Carlo, a Mara Venier, ha raccontato di essere stato anche in depressione per circa un anno.

Ma non solo. Perché Carlo continua a raccontare di un particolare episodio accadutogli dopo la morte del suo amico. Alla padrona di casa, l’attore romano ha confessato di aver presto, su permesso della madre, due cravatte del suo amico. Che, ancora adesso, ha a casa. ‘È sempre con me’, conclude Carlo.