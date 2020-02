C’è Posta Per Te, Massimo Ranieri si commuove in diretta: il ricordo della madre durante la puntata di ieri.

Ieri sera, 22 febbraio , è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta per te. Una puntata, come sempre, ricca di emozioni. Maria De Filippi ha raccontato diverse storie: storie di liti mai risolte, ma anche di meravigliose sorprese. Come quella di Francesco Totti per Luca e Samantha. Ma l’idolo dei romani non è stato l’unico super ospite della puntata di ieri. L’ultima storia della serata, infatti, ha visto protagonista Massimo Ranieri. Una storia molto toccante, di una figlia, Cristina, che, stravolta dalla perdita della madre, scrive a C’è Posta per te per fare un regalo al padre e alla sorella. E anche una promessa: quella di ricominciare a vivere e a fare le cose di sempre, nonostante il dolore. Massimo Ranieri ha reso ancora più emozionate il momento, con un discorso da sull’importanza dei genitori. Un discorso durante il quale non ha nascosto la sua commozione nel ricordare la mamma scomparsa due anni fa.

C’è Posta Per Te, Massimo Ranieri si commuove in diretta durante il discorso sui genitori

“Noi i nostri genitori li crediamo immortali, perché devono essere immortali. Perché senza di essi noi non sappiamo vivere. E quando ci vengono a mancare… a me è venuta a mancare mia madre, due anni fa…” È a questo punto che Massimo Ranieri interrompe il suo discorso, mostrando la sua commozione nel ricordo della mamma scomparsa due anni fa. Parole che hanno toccato il cuore di tutti, quelle dell’artista napoletano, che ha continuato: “Quando ci vengono a mancare non ci si raccapezza, non lo accettiamo. Ci diciamo: “e ora dove vado?”, però lei vi ama, lei ha bisogno di voi, voi avete bisogno di lei.” Un regalo che il signor Alfio ha apprezzato tanto, ma Ranieri sottolinea: “La sorpresa non sono io, la sorpresa è tua figlia”, e i due si abbracciano.

Una storia davvero emozionante quella che ha concluso la puntata di ieri di C’è posta per te. Una sorpresa che Alfio e Stefania non dimenticheranno mai.