In questa sua foto su Instagram, Cecilia Rodriguez si lascia riprendere di spalle con una gonna super corta: si muove e si vede davvero ‘troppo’.

Così come Giulia De Lellis e Rosa Perrotta, anche Cecilia Rodriguez, insieme al suo fidanzato Ignazio Moser, si è recata a Milano per la settimana della moda. È proprio nel capoluogo lombardo che, in queste ultime ore, l’argentina si è lasciata immortalare e riprendere su Instagram. L’ultimo scatto da urlo risale a qualche ora fa. Quando, di ritorno da una splendida sfilata di moda, la sorella minore di Belen è stata fotografata di spalle con indosso una gonna super corta. A catturare l’attenzione, però, è ben altro. Perché, in suddetto scatto, si vede chiaramente che la giovane Rodriguez si lascia immortalare mentre è in movimento. Mostrando, così, davvero ‘troppo’. Ecco tutti i dettagli.

Cecilia Rodriguez di spalle: la gonna super corta si muove, si vede ‘troppo’

Splendida come sempre, Cecilia Rodriguez in questi giorni alla Milano Fashion Week. Con degli outfit davvero da urlo che, tra l’altro, l’argentina non ha mai perso occasione di poterli condividere con i suoi sostenitori, la sorella minore ha incantato tutti i suoi followers. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, di ritorno da una splendida serata con amici nel capoluogo lombardo, la Rodriguez si è lasciata immortalare di spalle con indosso una fantastica ed incredibile gonna super corta. Insomma, davvero stupenda. Tuttavia, a catturare l’attenzione è ben altro. Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Ebbene si. È proprio questa la fantastica foto che, qualche ora fa, Cecilia Rodriguez ha voluto pubblicare sul suo canale social ufficiale. Per l’evento della Milano Fashion Week, la Rodriguez ha sfoggiato un look total black davvero da urlo. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione è che, nel mentre veniva immortalata, la Rodriguez si sarà mossa facendo alzare, così, la gonna super corta. Perciò è davvero impossibile non notare quelle splendide gambe che fuoriescono al di sotto dell’indumento.