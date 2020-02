In una delle sue ultime foto su Instagram, Claudia Ruggeri si immortala con indosso la camicia sbottonata: il dettaglio che spunta è ‘rovente’.

Possiamo ammirare la sua bellezza ogni sera in ciascuna puntata di Avanti un Altro. Lei è Claudia Ruggeri, alias ‘Miss Claudia’. E in effetti, notando la sua bellezza, non fatichiamo affatto a capire il motivo dell’appellativo ‘Miss’. Come raccontato già in diversi nostri articoli, la cognata di Paolo Bonolis vanta di un fascino davvero pazzesco. Di cui ce ne danno ampia testimonianza le numerose foto che la giovane è solita condividere sul suo canale social ufficiale. Proprio su Instagram, infatti, Claudia non perde mai occasione di poter lasciare senza fiato tutti i suoi sostenitori. E lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, con una camicia completamente sbottonata sul suo straordinario Lato A, la giovane ‘Miss’ ha lasciato senza parole i suoi followers. Anche perché, al di sotto dell’indumento, è spuntato fuori un dettaglio davvero ‘rovente’. Guardare per credere!

Claudia Ruggeri, la camicia è sbottonata: quel dettaglio ‘rovente’ non passa inosservato

Il successo di Claudia Ruggeri è davvero smisurato. Anche su Instagram, pensate. Sul suo canale social ufficiale, la ‘Miss’ di Avanti un Altro vanta di un seguito davvero clamoroso. E, notando con attenzione la sua infinita photogallery social, abbiamo chiaramente capito il perché. Oltre che per una straordinaria simpatia, la giovane vanta di una bellezza davvero assurda. Lo testimoniano, come dicevamo, le sue foto social. L’ultima, ad esempio, è stata pubblicata qualche giorno fa. E, così come tutte le altre, ha riscosso un successo pazzesco. Claudia, nello scatto in questione, si immortala stesa, molto probabilmente sul letto, con una fantastica camicia completamente sbottonata. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse che, data l’apertura del capo d’abbigliamento, spunta fuori un dettaglio davvero ‘rovente’. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Certo, l’attenzione si sarà concentrata sulla bellezza di Claudia, senza alcun dubbio. Ma non solo. Perché, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la Miss di Avanti un Altro indossa sotto la camicia un delizioso e fantastico capo di biancheria intima che mette in evidenza l’audace Lato A. Inutile dirvi che, così come tutte le altre, la foto in questione ha riscosso un successo davvero assoluto. Avevate qualche dubbio?

Sapete chi il marito di Claudia?

La bellissima Claudia è la cognata di Paolo Bonolis, lo sapevate? E, soprattutto, sapete perché? La ‘Miss’ di Avanti un Altro, infatti, è sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia e moglie del conduttore.