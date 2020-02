Domenica In, Carlo Verdone si lascia andare a delle esternazioni sul Corona Virus a Mara Venier: rinviata l’uscita di “Si vive una volta sola”, le parole dell’attore

Nelle ultime 72 ore il discorso più affrontato qui in Italia è certamente quello del Corona Virus, che purtroppo è giunto anche nel nostro Paese e sta già facendo preoccupare la popolazione. Oggi ospite a Domenica In da Mara Venier c’è stato anche il grandissimo Carlo Verdone, che ormai di esperienza cinematografica ne ha tantissima. L’attore è giunto nel salotto Rai di Mara Venier, per un’intervista sull’uscita del suo prossimo film ‘Si vive una volta sola’, con un cast davvero eccezionale. Inutile dirvi che quello non è stato certamente l’unico tema trattato, anzi, l’attore, con grande commozione, ha portato avanti una fantastica intervista con l’amica Mara. Verdone ha ripercorso alcune fasi della sua carriera cinematografica, e ha voluto ricordare com’era prima e com’è adesso, dichiarando: “All’epoca mi ispiravo a persone qualunque, che si potevano incontrare in strada. Oggi è diverso, scrivo e penso i miei film in base ad un’idea e poi adatto i personaggi. Non ho un personaggio preferito o a cui sono più affezionato, ma quello di Leo, con lo sguardo rivolto verso l’alto, è senza dubbio il più poetico”. Scopriamo ora invece cos’ha detto in merito al nuovo film e cosa ha a che fare con il virus che sta facendo iniziare a tremare anche l’Europa.

Quest’oggi Carlo Verdone si è lasciato andare a delle importanti dichiarazioni in merito al suo ultimo film ‘Si vive una volta sola’, l’uomo ha infatti spiegato che il film è stato girato interamente in Puglia ed è un vero e proprio inno all’amicizia. Il quartetto di amici medici, formato da Umberto, Lucia, Corrado e Amedeo, li vede brillanti nel lavoro e decisamente più impacciati nella vita personale, ma qualcosa cambierà quando partiranno per un lungo viaggio nel sud Italia, per creare un momento giusto per rivelare ad Amedeo il suo stato di salute decisamente preoccupante.

Il film sarebbe dovuto uscire nelle sale Italiane il prossimo 26 Febbraio, ma a causa delle problematiche legate al corona virus, l’uscita nelle sale è stata posticipata a data da destinarsi e nel frattempo l’uomo ha dichiarato alla Venier: “Siamo nelle mani dei medici, virologi e infettivologi. Comunque dobbiamo essere fiduciosi, sono sicuro che l’emergenza rientrerà e presto avremo anche un vaccino, le notizie che arrivano dall’Australia sono positive“