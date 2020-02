A causa del CoronaVirus, sono state annullate due date degli instore di Elettra Lamborghini: l’annuncio è stato dato anche su Instagram.

Non si fa altro che parlare di questo: il CoronaVirus è in Italia. Dopo i primi casi in Lombardia dei giorni scorsi, se ne sono verificati anche altri in Piemonte e in Veneto.Coronavirus, aumenta il contagio in Italia: due casi in Veneto È proprio per questo motivo che, oltre al rinvio di alcune partite della Seria A, si è deciso anche di annullare diversi concerti ed instore. È il caso di Elettra Lamborghini. Che, sia oggi che domani, era impegnata con l’incontro dei suoi fan a Biella e Genova. Purtroppo, come comunicato dal sito ufficiale della Regione Lombardia, le due date sono state annullate. L’annuncio, come dicevamo, è stato dato non soltanto dal sito web, ma anche dallo staff della cantante staff. In una recente Instagram Stories della giovane, è stato spiegato tutto nei minimi dettagli.

Elettra Lamborghini, annullate due date degli instore per il CoronaVirus

Il suo singolo ‘Musica (Il Resto scompare)’, presentato a Sanremo 2020, sta riscuotendo un successo davvero smisurato. È proprio per questo motivo che, in concomitanza con l’uscita del suo nuovo album, Elettra Lamborghini, in questi ultimi giorni, è super impegnata ad incontrare i suoi fan. In giro per l’Italia, la giovane cantante è la protagonista di instore davvero pazzeschi. E lo sarebbero stati anche quelli programmati per oggi e per domani, se non fosse che, a causa del CoronaVirus, sono stati annullati. A dare l’annuncio, come dicevamo precedentemente, non soltanto è stato il sito ufficiale della Regione Lombardia, ma anche il profilo social ufficiale della Lamborghini. Tramite un’Instagram Stories condivisa sull’account, la voce di ‘Pem Pem’ ha tenuta ad informare i suoi sostenitori di questo spiacevole imprevisto.

‘Date le notizie delle ultime ore, ci troviamo costretti ad annullare gli instore di Biella e di Genova per motivi precauzionali’, recita la nota condivisa sul canale social di Elettra. Specificando quanto sia importante la volontà della dirette interessa a salvaguardare la tutela della salute di tutti i suoi sostenitori.