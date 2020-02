Elisabetta Gregoraci si sdraia sul divano: l’abito è troppo corto, alza le gambe e…Instagram diventa ‘bollente’.

Lei è una delle showgirl più amate del momento. E non solo dagli uomini: Elisabetta Gregoraci mette d’accordo davvero tutti. La sua bellezza è innegabile, ma la conduttrice calabrese conquista tutti anche con la sua semplicità e umiltà, visibile anche sui social. Sempre pronta a rispondere alle domande dei fan, Elisabetta è sempre invasa dal loro affetto. Dimostrato con i tantissimi likes e commenti ai post pubblicati. Ed è quello che è accaduto anche con una delle ultime foto postate dalla showgirl su Instagram. Uno scatto che non è passato affatto inosservato. Il motivo? La Gregoraci si trova sdraiata sul divano, ma l’abito è corto…quando alza le gambe Instagram diventa ‘bollente’. Diamo un’occhiata.

Elisabetta Gregoraci si sdraia sul divano: abito corto e posa ‘bollente’

Basta poco ad Elisabetta Gregoraci per far impazzire i suoi followers. L’ex moglie di Flavio Briatore è una delle donne più amate della nostra tv. E, anche sui social, la bellissima calabrese può contare su una vera e propria schiera di fan. Che, giorno dopo giorno, seguono le ‘avventure social’ di Elisabetta. E ne ammirano la straordinaria bellezza! Una bellezza visibile anche in una delle ultime foto pubblicare dalla showgirl calabrese. Uno scatto in cui la Gregoraci si mostra in una posa decisamente ‘bollente’. L’abito corto, poi, ha reso tutto più ‘audace’. Siete curiosi di vedere il post che ha infiammato i followers? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto. Elisabetta è davvero irresistibile nello scatto apparso sul suo profilo di Instagram. Il post ha ottenuto il pieno di cuoricini e commenti, tutti ricchi di complimenti per la meravigliosa showgirl. Che si conferma una delle donne più amate del nostro piccolo schermo. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!