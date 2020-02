GF Vip, Teresanna Pugliese lascia tutti senza parole: l’ex tronista in casa fa una clamorosa rivelazione sulla sua storia passata con Francesco Monte.

Il Grande Fratello Vip sta tenendo il pubblico sempre più attaccato al televisore, soprattutto dopo le ultime novità che arrivano dalla casa. Dopo la puntata di lunedì, infatti, è successo veramente di tutto, soprattutto a causa delle nomination. Al televoto c’erano Antonella Elia, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli, ma poco fa è arrivata la notizia che la produzione è intervenuta per annullare il televoto e prendere un provvedimento su uno dei concorrenti. Cosa dobbiamo aspettarci dunque dalla puntata di domani sera? Sicuramente non mancheranno emozioni e colpi di scena inaspettati. Una delle novità previste è che si scopra il futuro delle tre ragazze entrate la scorsa settimana: stiamo parlando di Asia Valente, Sara Soldati e Teresanna Pugliese. Solo una di loro, infatti, diventerà una concorrente ufficiale. Poche ore fa Teresanna si è confidata con Paola Di Benedetto e ha fatto delle ‘scottanti’ rivelazioni sulla sua passata storia con Francesco Monte: ecco cosa ha detto.

GF Vip, Teresanna Pugliese e le rivelazioni ‘choc’ sulla storia con Fracnesco Monte: ecco cosa ha detto

Teresanna Pugliese si è ambientata nella casa del Grande Fratello Vip e sta vivendo con serenità quest’esperienza, in attesa di scoprire il suo futuro come concorrente. Poche ore fa, mentre chiacchierava con Paola Di Benedetto, l’ex tronista ha parlato della sua esperienza passata a Uomini e Donne, raccontando tutti i vari passaggi che l’hanno caratterizzata, spiegando che prima era corteggiatrice e poi è diventata tronista. Al termine del suo percorso ha scelto il giovane Antonio Passarelli, che aveva come ‘rivale’ Francesco Monte, ma con lui è finita dopo pochi mesi. Lei poi è tornata ancora una volta nel programma per corteggiare Francesco, salito a sua volta sul trono. Insomma, un percorso piuttosto travagliato. Ma come sono andate le cose? Teresanna ha spiegato che la sua storia con Antonio è finita perché lui era troppo immaturo e che lei continuava a stare a Roma, dove aveva preso casa.

La pugliese ha raccontato che un giorno al mercato ha incontrato una persona della redazione di Uomini e Donne, che le ha chiesto se stesse seguendo il programma e lei ha risposto con una battuta: “Non c’è storia”, riferendosi al fatto che Francesco non le sembrava preso da nessuna e che non c’era paragone con il percorso che avevano fatto loro due.

La Pugliese ha detto poi a voce bassa che è stata la redazione a contattarla per proporle di tornare in studio a corteggiare Francesco Monte e lei ha voluto provare. Non è stata dunque una sua iniziativa tornare da Monte, anche se poi i due sono stati felicemente fidanzati per alcuni mesi.