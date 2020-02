‘Live – Non è la D’Urso’, Can Yaman arriva in studio e fa un gesto nei confronti di Barbara D’urso che lascia la conduttrice a bocca aperta: cos’è successo in diretta.

La puntata di questa sera di ‘Live – Non è la D’urso’ è davvero molto particolare. In studio, infatti, non c’è il pubblico, perché la produzione ha deciso di rispettare l’ordinanza della regione Lombardia di evitare affollamenti in posti chiusi, dato il pericolo di contagio per il Coronavirus. Barbara D’urso a inizio serata ha intervistato in diretta il Premier Giuseppe Conte, che ha fatto chiarezza sulla situazione del virus. Poi si è passati alla cronaca rosa e al gossip, con l’arrivo in studio di Morgan, che ha parlato della famosa lite con Bugo, scagliandosi anche contro Cristiano Malgioglio. Dopo questi momenti, è stata la volta di un ospite molto speciale, amatissimo dal pubblico femminile: parliamo di Can Yaman, protagonista della famosa serie ‘Bitter Sweet’. L’attore, appena entrato in studio, ha fatto un gesto nei confronti di Barbara D’Urso, lasciandola senza parole: ecco cos’è successo in diretta.

‘Live’, Can Yaman entra in studio e fa un gesto nei confronti di Barbara D’urso, lasciandola senza parole

Can Yaman è davvero amatissimo dal pubblico, soprattutto quello femminile, che impazzisce per la sua bellezza. L’attore questa sera avrebbe dovuto incontrare 100 fan innamorate di lui, che non sono potute entrare in studio a causa della decisione di fare la trasmissione senza pubblico. La sua ospitata, dunque, è stata una sorta di ‘tete a tete’ con Barbara D’Urso. I due si sono seduti sul divanetto in studio e hanno fatto una bella chiacchierata, durante la quale lui ha parlato della sua vita privata e della sua famiglia. Ma prima di cominciare l’intervista, ha fatto un gesto nei confronti della conduttrice che l’ha lasciata senza parole. L’attore, infatti, ha portato della cioccolata alla ‘padrona di casa’.

“In turco si dice mangiamo dolce e parliamo dolce”, ha detto l’attore, “So che tu mangi sano, ti ho portato il cioccolato amaro”. Vi è piaciuto il gesto di Can nei confronti della D’urso?