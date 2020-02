‘Live – Non è la D’urso’, Morgan si scaglia senza freni contro Cristiano Malgioglio: “Poveraccio e ignorante”, ecco cos’è successo tra i due.

La puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ di questa sera sta regalando, come sempre, grandi emozioni e inaspettati colpi di scena. Barbara D’urso ha annunciato fin dall’inizio di sentirsi un po’ in difficoltà per l’assenza del pubblico in studio e ha più volte ripetuto questa cosa perché per lei è davvero strano e non le era mai capitato prima. L’inizio della puntata è stato dedicato al Coronavirus, con il collegamento in diretta del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’emergenza che l‘Italia sta vivendo. Dopo questo momento dedicato alla cronaca, Barbara D’Urso ha fatto entrare Luigi Mario Favoloso e la sua famiglia, che avrebbero dovuto confrontarsi con Nina Moric, che però ha deciso di non essere presente in studio. Dopo è arrivato in studio Morgan, che ha avuto un confronto con Iva Zanicchi per il famoso caso della lite con Bugo. Il cantante si è scagliato contro Cristiano Malgioglio: ecco cos’è successo.

Live – Non è la D’urso, Morgan contro Cristiano Malgioglio: “Poveraccio”

Questa sera a ‘Live – non è la D’urso’ è arrivato Morgan, che è tornato ancora una volta sulla famosa lite con Bugo e si è sottoposto alla macchina della verità, che ha totalmente confermato la sua versione dei fatti. Il cantante ha avuto un confronto con Iva Zanicchi perché quest’ultima aveva insinuato che la querelle con Bugo fosse tutta una montatura. Il confronto tra i due è stato abbastanza pacifico e tranquillo, ma gli animi si sono accesi quando Barbara D’urso ha mandato in onda un video in cui Cristiano Malgioglio, ospite di ‘CR 4 – La Repubblica delle Donne’, ha parlato male di Morgan, dicendo che per lui è assurdo considerarlo un genio, perché i geni sono altri.

Una volta rientrati in studio, Morgan ha risposto senza freni: “Vabbè ma Malgioglio è il ritratto dell’ignoranza, un poveraccio”, ha detto il cantante. Voi da che parte state?