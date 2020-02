‘Live non è la D’Urso’, Nina Moric sorprende la padrona di casa: clamoroso colpo di scena nel programma di Barbara D’Urso al confronto con Luigi Favoloso

Nelle ultime settimane la lite tra Nina Moric e Luigi Favoloso sta tenendo banco tra i principali show televisivi ed è chiacchieratissima su tutti i social network. I due si accusano vicendevolmente di violenze e nel salotto di Barbara D’Urso nelle ultime settimane, si sta cercando di venire a capo della situazione, interpellando pareri esterni di medici competenti e di altri specialisti in materia. Ovviamente non mancano le incursioni dei genitori e degli amici di entrambi gli ex fidanzati che stanno mettendo in atto una vera e propria guerra mediatica. In cui sono stati inevitabilmente coinvolti il figlio di Nina, nato dall’amore con l’ex marito Fabrizio Corona e i genitori di Luigi Favoloso che oltre a difendere il figlio cercano di mostrare dei lati della donna, forse ritenuti discutibili. Nel corso delle scorse puntate l’ex modella si è sottoposta anche a delle visite mediche e alla temutissima macchina della verità, da cui è emerso che la donna non starebbe mentendo sul conto dell’ex fidanzato. Dichiarazioni che però sono andate in contrasto con altri fatti e testimonianze, rendendo ancor più intricata la situazione. Stasera si sarebbe dovuti giungere ad un punto di svolta in questa vicenda, ma pare che non sarà così…

‘Live non è la D’Urso’, Nina Moric: clamoroso colpo di scena

Stasera finalmente i due ex fidanzati si sarebbero dovuti incontrare per mettere la parola fine alla diatriba che hanno creato accusandosi vicendevolmente di violenze, ma pare che non sarà così. In studio erano stati invitati a presenziare Luigi Favoloso e Nina Moric, accompagnati da due sostenitori, ma la donna avrebbe deciso di non partecipare. Attraverso il suo profilo social Instagram, l’ex modella ha deciso di far sapere che non avrebbe presenziato alla puntata di confronto. Attraverso un lungo post ha dichiarato: “Scatenate l’inferno, bruciatemi al rogo, fate di me ciò che ritenete opportuno.

Stasera non ci sarò, non perché ho paura di affrontare la situazione, ma mi sono state rese le note importanti ripercussioni giuridiche che potrebbero essere conseguenti alle continue partecipazioni televisive.

Ho sbagliato di prestarmi in passato, ammetto i miei errori; trovo di pessimo gusto insistere sulla mia presenza.

Ho già chiesto scusa alla Signora D’Urso. È strano come tutti difendiamo i nostri torti con più vigore dei nostri diritti.

La violenza è la ragione di chi ha torto”

Ma non è finita qui… Barbara D’Urso in apertura ha dichiarato di essere stata all’oscuro di tutto fino all’ultimo secondo e che la presenza della modella è stata in forse fino alla messa in onda del programma. La mancanza della donna in studio non è stata presa molto bene dalla padrona di casa, che ci ha tenuto a precisare il proprio disappunto, facendo accomodare comunque i due difensori della Moric.