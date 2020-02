C’è Posta per Te, la storia di Marcella e di sua madre che non le parla più per la storia con Miriam ha colpito: cosa è spuntato sul suo profilo social.

La puntata di ieri sera, sabato 22 Febbraio, di C’è Posta per Te è stata davvero imperdibile. Oltre che per la presenza di due ospiti davvero d’eccezione, Maria De Filippi è stata la voce narrante di diverse storie più che incredibili. A partire da quella di Silvana e di suo padre che l’ha abbandonata da piccola. Fino all’emozionante racconto di Miriam e Marcella. Le due ragazze, come raccontato in un nostro recente articolo, si sono conosciute tre anni fa. E, da quel momento, non si sono più lasciate. Da che sembrava una semplice amicizia, ben presto si è rivelato molto di più: Marcella si è innamorata di Miriam. Decidendo, così, di andare a convivere con lei. Purtroppo, però, la mamma della giovane non apprezza affatto la relazione di sua figlia con la napoletana. Ed è per questo motivo che, per diverso tempo, non ha voluto parlare più con lei.

Marcella e Miriam di C’è Posta per Te: l’emozionante dedica per la madre

Marcella ha sofferto molto la decisione di sua madre di non volerle più parlare per la sua relazione con Miriam. Anche perché, come raccontato a C’è Posta per Te, le due donne hanno sempre avuto un rapporto simbiotico. Soprattutto da quando la signor Rosa, nome della mamma della ragazza, ha divorziato da suo marito e padre di sua figlia. È proprio per questo motivo che, stando a quanto si apprende dal sito web Fanpage, sembrerebbe che sia spuntata fuori un’emozionante dedica che la giovane Marcella avrebbe fatto a sua madre. La ragazza non ha mai nascosto il profondo affetto per la signora Rosa. E lo dimostrano chiaramente, tra l’altro, queste splendide parole riservatole sul suo profilo Facebook:

‘Invidiate la mia mamma’, scrive Marcella in questa delicatissima dedica risalente al maggio del 2015. Insomma, parole che non passano assolutamente inosservate. E che descrivono, come dicevamo precedentemente, il profondo amore che la ragazza prova per sua madre.

Com’è andata a finire dopo il programma?

La storia di Marcella è andata a lieto fine. Nonostante la signora Rosa continui a non apprezzare la storia della figlia con Miriam, ha accettato di abbracciarla nuovamente. Dal canto suo, la giovane napoletana è rimasta davvero felice che la sua compagna potesse essere nuovamente serena accanto a suo madre. Cosa sarà successo dopo il programma? Purtroppo, non abbiamo molto notizie da darvi. Su entrambi i profili social, le due ragazze hanno la privacy.

