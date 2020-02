In questa foto su Instagram, Mercedesz Henger si lascia immortalare con indosso una maglia molto corta: muscoli da urlo, ma quel dettaglio non sfugge.

C’è poca da dire e da fare: Mercedesz Henger sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi followers. Come raccontato in diversi nostri articoli, la giovane fidanzata di Lucas Peracchi è molto attiva sul suo canale social ufficiale. E non perde mai occasione, infatti, di condividere degli scatti fotografici davvero fantastici. L’ultimo risale a qualche giorno fa. Quando la bellissima Mercedesz si lascia immortalare con indosso una maglia davvero molto corta. Il fisico sfoggiato è più che da urlo, eppure è ben altro che suscita l’interesse di alcuni dei suoi sostenitori. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Mercedesz Henger, maglia corta e addominali da urlo: quel dettaglio non sfugge

Vanta di una bellezza davvero spropositata, Mercedesz Henger. Ne abbiamo avuto prova durante la sua precedente esperienza televisiva a L’Isola dei Famosi, ma è sul suo canale social ufficiale che ne abbiamo sempre di più la conferma. Su Instagram, come dicevamo precedentemente, la giovane figlia di Eva Henger è solita condividere degli scatti davvero deliziosi. Che, data la sua smisurata bellezza, cattura l’immediato interesse dei suoi sostenitori. Anche quest’ultima, condivisa qualche giorno fa, ha sortito la medesima reazione. In suddetto scatto, infatti, la fidanzata di Lucas Peracchi si lascia immortalare con indosso una fantastica maglia corta. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Insomma, Mercedesz è davvero fantastica, c’è da ammetterlo. I muscoli che si intravedono da questa maglia troppo corta sono davvero pazzeschi, eppure c’è chi nota ben altro. Di che cosa parliamo? Ecco il commento in questione:

Ebbene si. Sono proprio gli occhi della giovane Henger che non possono passare affatto inosservati per l’utente Instagram in questione. In effetti, non si può dire nulla in contrario. Sono davvero spettacolari e fantastici, proprio come lo è lei.