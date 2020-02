Continua il dramma del CoronaVirus e anche Michelle Hunziker non ha potuto fare a meno di mostrare la sua preoccupazione sui social: parole da brividi.

Stiamo vivendo una realtà davvero sconcertante in questi ultimi mesi e, soprattutto, in questi ultimi giorni. Il CoronaVirus, purtroppo, si sta diffondendo a macchia d’olio. Non soltanto in Cina ed in altre parti d’Europa, ma anche in Italia. È da venerdì scorso, infatti, che non si fa altro che parlare di questo: dei contagi dapprima in Lombardia e poi in Piemonte e Veneto. Insomma, una notizia che fa gelare davvero il cuore. E che, d’altra parte, fa preoccupare davvero tutti. Lo sa bene Michelle Hunziker. Che, nonostante alle Maldive probabilmente per lavoro, è stata raggiunta da questa tragica notizia. Per questo motivo, qualche ora fa, ha condiviso delle Instagram Stories che affrontano questa problematica con delle parole davvero da brividi.

Michelle Hunziker preoccupata per il CoronaVirus: lo sfogo su Instagram

Seppure dall’altra parte del mondo, Michelle Hunziker non ha potuto fare a meno di apprendere il dramma che, in questi ultimi giorni, l’Italia sta vivendo. Il CoronaVirus, dopo la Cina ed altre parti d’Europa, si è diffuso anche in Italia. Provocando, tra l’altro, già due morti ed un alto numero di contagi. Insomma, una realtà davvero da brividi. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, anche la conduttrice svizzera ha mostrato apertamente la sua preoccupazione al riguardo. Tramite alcune Instagram Stories condivise sul suo canale social ufficiale, in cui mostra chiaramente il suo stato d’animo.

‘Ciao ragazzi, qui è l’una e mezza e sto facendo un po’ di fatica a dormire’, così inizia le sue Instagram Stories Michelle Hunziker per dimostrare ampiamente la sua preoccupazione sulla vicenda. E, poi, continua: ‘Sembra un po’ un film dell’orrore e, invece, purtroppo è tutta la realtà. L’unica cosa che possiamo fare e seguire queste dieci regole che sono state diffuse dal Ministero della Salute’. Ed, infine, conclude: ‘Restiamo compatti’. Insomma, delle parole davvero brividi. Che, com’è giusto che sia, evidenziano alla grande la preoccupazione della conduttrice.

La splendida sorpresa ricevuta in aeroporto

Era tranquillamente in un lounge dell’aeroporto quando Michelle Hunziker è stata la protagonista di una splendida sorpresa. Ad un certo punto del suo pranzo, infatti, lo chef e i camerieri del luogo hanno preparato per la conduttrice svizzera uno splendido piatto di dolci con scritto sopra: ‘Iron Ciapet’. Insomma, un regalo davvero inaspettato. Ma che, data la sua reazione, l’ha resa davvero felice.