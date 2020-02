Alessia Marcuzzi, incidente ‘piccante’ nelle stories di Instagram: gonna cortissima, l’inquadratura dal basso mostra ‘troppo’.

Lei è una delle donne più amate della nostra tv. Bella, simpatica e sempre solare, Alessia Marcuzzi è tra le conduttrici preferite dagli italiani. Quest’anno, però, niente Isola dei Famosi per lei: dopo tante edizione alla conduzione, infatti, la Marcuzzi ha deciso di lasciare il reality, per dedicarsi a nuovi progetti. E a quello di sempre, Le Iene. La conduttrice tornerà in onda proprio domani sera con lo show di Italia Uno, al fianco di Nicola Savino. E, nelle sue stories di Instagram, Alessia ha invitato i fan a seguire la puntata, pubblicando alcuni video proprio in compagnia del co-conduttore. Ma, a colpire tutti, è stato il particolare look della conduttrice. Un look total black, in pieno stile Iene. Ma con una gonna particolarmente corta che non è passata inosservata. L’inquadratura dal basso ha lasciato vedere un po’ troppo…Instagram diventa ‘di fuoco’. Diamo un’occhiata.

Alessia Marcuzzi, incidente ‘piccante’: gonna cortissima, quando cammina…

Basta poco ad Alessia Marcuzzi per fare impazzire i suoi followers. La Iena bionda più amata della tv, infatti, ha una vera e propria schiera di fan, che la seguono costantemente. E non solo in tv: la conduttrice è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram, dove ha ben 4,7 milioni di followers. Followers che poco fa hanno potuto ammirare la conduttrice in vesti decisamente ‘bollenti’. Per il promo della nuova puntata de Le Iene, che andrà in onda domani sera, Alessia Marcuzzi ha scelto un look che non poteva non colpire i fan. Il motivo? La gonna, rigorosamente nera, che indossa è particolarmente corta. E, quando cammina, l’incidente ‘piccante’ è dietro l’angolo. Ecco uno screen del video pubblicato da Alessia su Instagram:

Eh si, ve lo avevamo detto! Alessia ha decisamente alzato la temperatura su Instagram con il video postato nelle stories. L’inquadratura dal basso lascia poco spazio all’immaginazione e le calze ricamate rendono tutto più ‘audace’. Insomma, Alessia sa sempre come infiammare i suoi followers! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!