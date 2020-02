L’Amica Geniale, anticipazioni del 24 febbraio 2020: trama episodi 5 e 6 in onda stasera dalle 21.25 in prima tv su Rai 1

Stasera ci attendono due nuove puntate dell’Amica Geniale, la serie tv nata dalla penna di Elena Ferrante che negli ultimi anni sta riscuotendo un enorme successo. Sin dalle prime battute della prima serie andata in onda ormai due anni fa, la storia delle due amiche Lila e Lenù appassiona sempre più i telespettatori che seguono con entusiasmo e passione le vicende delle ragazze dei quartieri napoletani. In questo momento la serie è arrivata alla sua terza stagione e vede Lila e Lenù cresciute in modo totalmente opposto, con ideali, esperienze ed istruzioni diverse. Lila cresciuta in fretta e sposatasi per errore con un uomo che la maltratta e risponde violentemente alle sue provocazioni e Lenù che invece ha continuato a studiare, creandosi piano piano il suo spazio nella società attraverso la sua istruzione. Adesso che sono adulte, la loro amicizia è messa a dura prova dai sotterfugi che Lila mette in atto per movimentare la sua vita, oltre quanto non sia già col marito. Due vite parallele, eppure quella dell’Amica Geniale è la storia di due ragazze che nonostante le diversità continuano ad essere legate da un filo invisibile, anche a discapito del tempo. Un rapporto quasi morboso e oscuro, che nel corso delle serie ci sta incuriosendo sempre più.

L’Amica Geniale, anticipazioni 24 febbraio: trama episodi 5 e 6

Episodio 5 – Il tradimento: La puntata si apre con la vacanza che Lila e Lenù stanno trascorrendo ad Ischia in compagnia di Pinuccia che neo sposa e col pancione, inizia a provare attrazione per Bruno, amico di Nino Serratore, figlio del poeta. Questo turbine di emozioni inizia a destabilizzare la cognata di Lila, che decide quindi di fare armi e bagagli e ritornare a Napoli, per riprendere il suo posto al fianco del marito Rino. Lila invece decide di trascorrere ancora del tempo sull’isola con l’amica, lasciandosi andare alle emozioni che Nino smuove in lei, nonostante sia conscia dell’attrazione che Lenù prova nei suoi confronti. Nel frattempo quest’ultima è sempre più sopraffatta dal carisma di Lila e inizierà a custodire un segreto ben più oscuro del tradimento dell’amica.

Episodio 6 – La rabbia: Dopo l’estate trascorsa ad Ischia Lila e Lenù non si sono più viste, ma quando Elena scopre che l’amica ha lasciato la salumeria di famiglia, per lavorare nel negozio di scarpe in centro, decide di raggiungerla per salutarla e la trova ancora invischiata nella tresca con Serratore. La notizia la sconvolge a tal punto da decidere di allontanarsi sia da lei che dal rione, cosa che riuscirà a fare dopo aver vinto la borsa di studio per l’Università di Pisa.