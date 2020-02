Baby K infiamma Instagram con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo: body super sgambato, quel dettaglio colpisce tutti; scopriamo di cosa si tratta.

Lei è una delle cantanti più amate del momento. I suoi brani sono diventati dei veri e propri tormentoni, che da anni ci fanno cantare e ballare per mesi e mesi. Parliamo di lei, la biondissima Baby K. Da zero a cento, Roma Bangkok ( in collaborazione con Giusy Ferreri), Playa: sono davvero tante le hit di successo che hanno reso famosa la splendida 37 enne nata a Singapore. L’artista è una delle più seguite del momento, e non solo agli eventi musicali di cui è protagonista. Anche sui social! In particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. È proprio lì che Baby K ha ben 642 mila followers, che ogni giorno dimostrano il loro affetto alla rapper a suon di likes e commenti. È proprio quello che è accaduto con l’ultimo scatto pubblicato da Baby K sui social. Uno scatto che non è affatto passato inosservato. Il motivo? La rapper indossa un body super sgambato, che lascia poco spazio all’immaginazione. Spunta un dettaglio che colpisce tutti, scopriamo quale.

Baby K infiamma Instagram: body super sgambato, spunta un tattoo proprio lì

Si chiama Claudia Judith Nahum, ma tutti la conosciamo come Baby K. La meravigliosa rapper è una delle artiste più amate degli ultimi tempi. Per il suo talento, ovviamente, ma anche per la sua innegabile bellezza. Basta dare un’occhiata al suo profilo ufficiale di Instagram per rendersene conto. La cantante posta tantissimi scatti che difficilmente passano inosservati. Scatti che spesso alzano la temperatura di Instagram. Come quello apparso sulla pagina della cantante proprio poche ore fa. Nella foto, Baby K indossa un body particolarmente sgambato, che mette in risalto il fisico scultoreo dell’artista. Ma non solo. Un dettaglio spunta fuori proprio dal body e non notarlo è davvero impossibile. Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto: Baby K ha letteralmente infiammato Instagram con l’ultimo scatto pubblicato sui social. Ma avete fatto caso a quel dettaglio? Sulla destra, spunta un tatuaggio proprio lì, sull’inguine. Un posto decisamente ‘bollente’. Non è l’unico tattoo della rapper: ben visibile in questo scatto c’è anche la scritta sulla gamba. Insomma, Baby K sa sempre come attirare l’attenzione dei suoi fan…e non solo con la sua meravigliosa voce. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!