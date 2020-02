In queste ultime Instagram Stories, Belen Rodriguez viene ripresa mentre si allena: l’ombra mostra davvero ‘troppo’, Instagram s’infiamma.

In attesa di ammirarla in tutta la sua bellezza a Colorado Café, Belen Rodriguez non perde occasione di poter svolgere i suoi costanti e faticosi allenamenti ginnici. È proprio in palestra che, così come tutte le altre mattine, si è mostrata sui social mentre si allena. Come ben sappiamo, la showgirl argentina è molto attiva sul suo canale social ufficiale. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poter condividere con i suoi numerosi sostenitori tutto ciò che le accade durante la giornata. Non soltanto, quindi, simpaticissimi e divertentissimi siparietti con suo marito Stefano De Martino e foto da urlo, ma anche momenti di vita quotidiana e lavorativa. È proprio per questo motivo che qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, si è lasciata riprendere durante il suo allenamento. Le Ig storie sono davvero ‘piccanti’. Anche perché il gioco d’ombra presente all’interno della stanza mostra davvero ‘troppo’.

Belen Rodriguez si allena: l’ombra mostra ‘troppo’

Per vantare una forma fisica così perfetta, è necessario sottoporsi a duri e faticosi allenamenti sportivi. E lo sa bene Belen Rodriguez. Che, qualche ora fa, si è sottoposta alla sua estenuante sessione ginnica. Lo si evince chiaramente da queste ultime instagram Stories che la giovane argentina ha condiviso sul suo canale social. Certo, se si guarda con attenzione tutti gli esercizi svolti dalla moglie di Stefano De Martino una cosa è certa: che fatica! Eppure, c’è solo una cosa che cattura l’attenzione e che, senza alcun dubbio, ha davvero infiammato Instagram. Sapete di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Insomma, da come si può chiaramente vedere, il gioco d’ombra che offre la stanza dove Belen si allena mostra davvero ‘troppo’. In effetti, le forme che si intravedono alla grande da questi fantastici leggins neri super aderenti sono davvero da urlo. Non trovate anche voi? Insomma, come si suol dire: ‘chi bella vuole apparire, un po’ deve ‘soffrire’. E lo sa be lei. Che, nonostante la fatica per gli esercizi, vanta di un fisico davvero pazzesco.

La sua prossima esperienza televisiva

È da un po’ di tempo che non è più in televisione. Da quando è terminata la sua esperienza televisiva a Tu si que Vales, Belen Rodriguez non è stata più presente sul piccolo schermo. Eppure, come raccontato in un nostro recente articolo, c’è una fantastica novità in arrivo: l’argentina sarà alla conduzione della prossima edizione di Colorado Café. Siete contenti?