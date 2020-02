Cecilia Rodriguez si lascia immortalare con indosso un pantaloncino molto corto: le sue gambe sono da urlo, ma quel dettaglio non passa inosservato.

Si è conclusa ieri, domenica 23 Febbraio, l’incredibile settimana della Milano Fashion Week. Modelle e stilisti di tutto il mondo hanno presentato così nel capoluogo lombardo le nuove collezioni dei loro brand. Alle diverse sfilate ed eventi organizzati per l’occasione, come ben sapete, vi hanno preso parte anche le maggior influencer del momento e tantissimi personaggi dello spettacolo. A partire, quindi, da Giulia De Lellis e Rosa Perrotta. Fino a Cecilia Rodriguez. L’argentina ha mosso i primi passi proprio nell’ambito della moda appena è arrivata in Italia, lo sappiamo. Ed è per questo motivo, quindi, che è stato davvero inevitabile per lei non prendervi parte. I look sfoggiati per i diversi eventi, come raccontato anche in un nostro articolo, sono stati davvero da urlo. E lo è stato anche quello di ieri sera. Quando, in occasione di una sfilata, Cecilia ha indossato un pantaloncino super corto che, com’è giusto che sia, mette in evidenza le sue gambe da urlo. Tuttavia, a catturare l’attenzione è ben altro. Di cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Cecilia Rodriguez, pantaloncino troppo corto: il dettaglio che non sfugge

In occasione di una delle ultime sfilate della Milano Fashion Week, Cecilia Rodriguez ha sfoggiato un look davvero da urlo. Che, com’è giusto che sia, evidenzia ancora di più la sua smisurata bellezza. Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine, condivisa sul suo canale social ufficiale riproposta in alto, per l’evento Cecilia ha deciso di indossare un pantaloncino super corto. Che non fa altro che mettere in evidenza non soltanto il suo fascino e la sua eleganza, ma anche le sue gambe da urlo. Tuttavia, stando ad alcuni commenti apparsi a corredo della foto, c’è chi, anziché apprezzare la bellezza dell’argentina e dello scatto, non può fare a meno di notare un ‘particolare’ dettaglio. Siete curiosi, vero?

Insomma, la bellezza di Cecilia non è assolutamente passata inosservata, ma non lo sono stati nemmeno questi stivali davvero spettacolari. E i commenti riproposti in alto lo testimoniano a gran voce.

La rivelazione choc sul suo passato

In una sua recente intervista per Rivelo, Cecilia Rodriguez ha confessato di avere dei problemi con il cibo. Giunta in Italia davvero giovanissima e desiderosa di entrare nel mondo della moda, l’argentina ha confessato di essere solita a mangiare tantissimo per poi vomitare per evitare di mettere su qualche chilo in più.