A poche ore dalla quattordicesima puntata del GF Vip, un concorrente esprime la sua volontà di abbandonare il gioco? Il colpo di scena.

Manca davvero pochissimo alla quattordicesima puntata del GF Vip. Anche questa sera, lunedì 24 Febbraio, andrà in onda un nuovo e, stando a come raccontato in un nostro recente articolo, imperdibile appuntamento del famoso reality di Canale 5. Eppure, a pochissime ore dalla diretta, si è verificato un vero e proprio colpo di scena. Non ci riferiamo, badate bene, al provvedimento che la produzione ha deciso di prendere nei confronti di una gieffina sospendendo così il televoto, ma anche alla chiara volontà da parte di un concorrente della casa di voler abbandonare il gioco. A rivelarlo è stato il diretto interessato. Che, durante un momento di sconforto, ha confessato ad alcuni dei suoi coinquilini delle parole che lasciano davvero poco spazio ai dubbi. Ecco cosa è successo. E, soprattutto, di chi parliamo.

Un concorrente vuole abbandonare la casa del GF Vip? Cosa è emerso

In attesa di scoprire cosa succederà durante la diretta della quattordicesima puntata del GF Vip, un concorrente ha espresso la sua volontà di abbandonare il gioco. Di chi parliamo? Di Andrea Montovoli. Durante un momento di sconforto, il bell’attore ha chiaramente lasciato intendere di essere pronto ad uscire fuori dalla casa più spiata d’Italia. Non è assolutamente la prima volta che esprime questa sua volontà, è vero. Eppure, sembrerebbe che, dopo aver confessato un particolare episodio del suo passato, il bel Montovoli sia pronto ad interrompere il suo percorso. ‘Non sono venuto qua per il tesoro finale, ma per cercare un mio tesoro. L’ho trovato e non ho più motivo’, dice Andrea ad Adriana Volpe.

‘Perché mi è tornata su quella roba lì, perché ho vissuto delle sensazioni che mi hanno riportato a quella faccenda. Mi manca l’aria, sono arrivato’, continua l’attore questo momento di sfogo. E, poi, conclude: ‘Aspettiamo il televoto di domani’. Insomma, Andrea sembra voler abbandonare il gioco. Cosa accadrà questa sera?