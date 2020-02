Coronavirus, tutti preoccupati per Fedez influenzato: “Non facciamoci prendere dall’isteria, me lo state scrivendo tutti”

Fedez ha voluto esprimersi su ciò che sta accadendo in Italia negli ultimi giorni. Il Coronavirus, purtroppo, è arrivato nel nostro paese e sta tenendo tutti in ansia. Si contano già le prime vittime e la situazione è estremamente delicata. Allo stesso tempo, però, non è detto che si debba obbligatoriamente cadere nel panico e cominciare ad agire sconsideratamente. Come sappiamo, Fedez vive a Milano, e per questo alcuni dei suoi follower di Instagram si sono preoccupati per le sue condizioni. Già, anche perché nell’ultimo periodo il rapper è apparso influenzato. Ma cerchiamo di capire nel dettaglio cosa è successo.

Fedez preoccupa i fan perché è influenzato: “Non facciamoci prendere dall’isterismo”

I prezzi dei disinfettanti sono alle stelle e questo non va bene al rapper: “Sono indignato”. Poi, denuncia nelle storie Instagram che il numero verde per l’emergenza in Lombardia non funziona a dovere. Infine, vuole dedicare qualche storia ai suoi fan che sono in apprensione per le sue condizioni di salute: “In tanti me lo state chiedendo: sì sono influenzato. Ma non facciamoci prendere dall’isterismo”.

Dopo un po’, riprende Chiara Ferragni che è stesa sul divano di casa con un’aria non proprio rilassata: “Amore, sei in ansia? Non ti preoccupare, che prima o poi Benji e Fede si riuniscono”. Chiara capisce subito l’ironia di suo marito. Ironia alla quale è abituata, e sorride semplicemente. Dopo un po’, nelle storie Instagram del rapper appare un avviso della Regione Lombardia che chiarisce la situazione sulle linee del centralino a cui stanno arrivando innumerevoli chiamate. Insomma, ciò che trapela dalle storie di Fedez è che lui non è così allarmato. Anzi, invita tutti a stare calmi e a pensare ad altro. Certo, non si può mica far finta di niente, ma quanto meno bisogna evitare di farsi prendere dal panico.