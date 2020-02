GF Vip, nuovo duro attacco ad Antonella Elia: “Ha fatto una grande ca***ta”, parole molto forti sulla concorrente, ecco da chi arrivano.

Antonella Elia è una delle concorrenti che sta facendo più discutere in questa edizione del Grande Fratello Vip. La sua permanenza nella casa è stata caratterizzata da tanti momenti difficili e scontri molto duri. Fin dall’inizio c’è stata l’antipatia con Fernanda Lessa, con la quale non sono mancate le tensioni. Poi le due si erano chiarite, ma ora sono di nuovo ‘nemiche’. Ma Antonella ha litigato pesantemente anche con Clizia qualche settimana fa, e poi con Patrick, con il quale c’è stato uno scontro molto forte, continuato anche durante la diretta. In quell’occasione la Elia ha anche minacciato di lasciare la casa. Insomma, l’ex valletta di Mike Bongiorno è sicuramente una delle protagoniste di questo GF, e se da un lato ha tanti amici e fan che la sostengono, dall’altro è spesso criticata, anche duramente. Ora è arrivato un nuovo attacco nei suoi confronti, scopriamo insieme da chi.

GF Vip, nuovo duro attacco per Antonella Elia: parole dure da parte di Patrick e Adriana Volpe

Antonella Elia sta facendo molto discutere da quando è entrata al Grande Fratello Vip, sia dentro che fuori dalla casa. La showgirl ha passato giorni difficili dopo la lite con Patrick, ma anche se ora i due si sono chiariti e scusati a vicenda, in casa si continua a parlare dello scontro che hanno avuto. Poco fa proprio Patrick ne ha parlato in sauna con Adriana Volpe, la quale ha espresso la sua opinione in maniera molto dura. Secondo la conduttrice, Antonella ha pianto in puntata non per l’aggressività di Patrick, ma perché ha capito di aver fatto una brutta figura ad accusarlo di violenza, visto che il video mostrava ben altro. “Ha capito che ha fatto una ca***ta”, ha detto la Volpe, facendo anche l’imitazione di Antonella.

Secondo Adriana, dunque, Antonella ha davvero esagerato, tenendo i toni troppo alti, e quando se n’è resa conto, è scoppiata in lacrime perché non sapeva come tornare indietro. “L’ha fatta fuori dal water stavolta”, ha chiosato la Volpe.