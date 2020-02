Giulia De Lellis l’annuncio inaspettato: “Mi sento a pezzi”, ecco cos’è successo all’influencer, il racconto nelle storie Instagram.

Giulia De Lellis è davvero amatissima e sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo, ma anche privato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta avendo un incredibile successo dopo la partecipazione al programma ed è diventata un’influencer ed esperta di tendenze molto importante. Anche dal punto di vista personale Giulia sta vivendo un momento positivo, perché è innamorata e fidanzata con Andrea Iannone. Anche se lui in questo periodo è in difficoltà perché è stato temporaneamente squalificato per doping, i due sono felici e sempre più uniti e lo dimostrano anche sui social, dove la De Lellis è attivissima e condivide con i suoi fan tutto quello che fa, dai momenti di lavoro a quelli ‘privati’ con il suo compagno. Poco fa ha fatto un annuncio inaspettato sul suo profilo Instagram: ecco di cosa si tratta.

Giulia De Lellis, l’annuncio inaspettato: “Sono a pezzi”, ecco cos’è successo all’influencer

Giulia De Lellis condivide tutto con i suoi followers su Instagram e racconta loro tutto quello che fa. L’ex corteggiatrice è impegnatissima in questi giorni con la Fashion Week di Milano e sta avendo tantissimi impegni perché è presente a tutti gli eventi più importanti della settimana. Qualche ora fa, a questo proposito, ha fatto un annuncio inaspettato ai fan. Giulia ha fatto delle storie Instagram in cui si è scusata per il suo aspetto ‘acqua e sapone’ e in particolare per i suoi capelli poco pettinati, spiegando che aveva voglia di mangiare qualcosa e dunque è scesa senza pensare troppo al suo aspetto. “Mi sento veramente a pezzi”, ha detto la De Lellis, facendo riferimento ai tanti impegni di lavoro di questi giorni.

Giulia ha poi annunciato che appena finirà la Fashion Week, si prenderà due o tre giorni di pausa dal lavoro per ricaricarsi e allontanare lo stress di questi giorni.