Continua il panico per il CoronaVirus e così anche Giulia De Lellis ha voluto spendere due parole suo sul canale social ufficiale: sfogo.

In questi ultimi giorni in Italia si sta vivendo un vero e proprio dramma. Dopo la notizia dei primi contagi di CoronaVirus in Lombardia, Piemonte e in Veneto, si è immediatamente generato il panico tra la popolazione. È proprio per questo motivo che diverse influencer e personaggi dello spettacolo hanno voluto esprimere la loro opinione sulla vicenda. Non soltanto Michelle Hunziker che, seppure alle Maldive, non ha perso occasione di poter dimostrare al sua preoccupazione per quanto sta accadendo in queste ultime ore nel nostro paese, ma anche Giulia De Lellis. Recatasi in questi giorni a Milano per la Fashion Week, anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto condividere la sua amarezza con i suoi sostenitori. Ma non solo. Perché oltre a fare la raccomandazioni ai suoi fan, l’influencer si è lasciata andare anche ad un pesante sfogo. Ecco che cosa è successo.

CoronaVirus, il pesante sfogo di Giulia De Lellis su Instagram

Non è assolutamente la prima volta che Giulia De Lellis esprime la sua preoccupazione per il CoronaVirus. Appena diffusa la notizia, l’influencer, che è solita viaggiare, si è mostrata ai suoi followers con la mascherina in volto. Non nascondendo affatto di essere ipocondriaca e di avere seriamente paura per questo virus. Purtroppo, dato il peggioramento della situazione e l’aumento dei contagi italiani, lo stato d’animo dell’ex corteggiatrice non è affatto cambiato. È proprio per questo motivo che, nonostante l’euforia e i mille impegni durante la Milano Fashion Week, la romana ha voluto condividere con i suoi followers la sua preoccupazione. In diverse Instagram Stories caricate sul suo profilo social ufficiale, la De Lellis non soltanto ha tenuto a ribadire le dieci regole da rispettare per evitare il contagio, ma si è lasciata andare anche ad un pesante sfogo su un particolare argomento.

Due delle dieci regole da rispettare sono: lavare e disinfettare le mani ed, infine, indossare una mascherina. Ecco. È proprio al proposito del primo punto che Giulia De Lellis, nelle sue Ig Stories, è stata la protagonista di un pesante sfogo. Confessando ai suoi followers di essere ipocondriaca e di voler fare una bella scorta di disinfettante, si è resa conto che il prezzo del gel è aumentato in modo abbastanza spropositato. ‘Sono abbastanza scioccata, è stata messa ad 88 euro’, dice l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Sottolineando, tra l’altro, quanto sia ‘ridicola’ una cosa del genere. Infine, conclude: ‘Non voglio creare allarmismi, ma facciamo attenzione’.