Grande Fratello Vip 4, Clizia Incorvaia squalificata: il comunicato

Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 4, Clizia Incorvaia è stata squalificata: ecco il comunicato della produzione

Questa sera è andata in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. È stata una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. La puntata si è aperta con il conduttore Alfonso Signorini che è entrato nella casa con un virologo ed ha informato i concorrenti del reality show su tutto ciò che sta succedendo in Italia. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia, dunque, sono stati informati riguardi al temibile virus proveniente dalla Cina che ha colpito la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e l’Emilia Romagna. Signorini ovviamente ha rassicurato i concorrenti, dicendo che le loro famiglie stanno bene e sono al sicuro, compreso il figlio di Fabio Testi, che ha trascorso un breve periodo in Cina. Dopo la breve ma importante digressione sul Coronavirus, Signorini ha affrontato l’argomento legato a Clizia Incorvaia. La fidanzata di Paolo Ciavarro ha espresso parole ingiuriose nei confronti di Andrea Denver, che hanno profondamente destabilizzato l’opinione pubblica.

Grande Fratello Vip 4, la decisione su Clizia Incorvaia

Uno dei temi più attesi della puntata odierna del GF VIP 4 era la decisione riguardante Clizia. Il televoto settimanale, che vedeva coinvolta la fidanzata di Paolo, Paola Di Benedetto, Andrea Montovoli e Antonella Elia è stato sospeso nel weekend e questa sera era atteso un provvedimento nei confronti della Incorvaia. La ragazza ha espresso parole pesanti nei confronti di Andrea Denver, che hanno destabilizzato l’opinione pubblica. La produzione del Grande Fratello è stata costretta a prendere un provvedimento nei suoi confronti. Nella puntata odierna, Signorini ha convocato Clizia nella stanza blu, le ha fatto vedere il filmato del momento in cui ha attaccato duramente Denver e soprattutto cosa hanno scatenato sul web le sue parole. Il conduttore ha poi aggiunto: “È stato un momento di follia. Ingiustificabile”. La Incorvaia ha cercato di giustificarsi in lacrime e poi ha aggiunto: “Merito di andare a casa”. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno cercato di rincuorare la concorrente, ma non hanno potuto giustificare il suo atteggiamento. La produzione del Grande Fratello Vip per via delle frasi ingiustificabili ha deciso di squalificare la Incorvaia, che ha salutato i suoi compagni ed ha abbandonato la casa.

Un brutto colpo per Paolo Ciavarro, che ha dovuto salutare la sua fidanzata. I due potranno continuare a frequentarsi dopo la fine del reality show. La loro storia d’amore proseguirà fuori dalla casa più spiata d’Italia?