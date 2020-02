Grande Fratello Vip, clamoroso colpo di scena: nuovo ingresso a sorpresa

Grande Fratello Vip, clamoroso colpo di scena all’interno della casa più spiata d’Italia: nuovo ingresso a sorpresa stasera durante la puntata

Nuove clamorose e succulente news dalla casa più spiata d’Italia. Stasera si prospetta infatti una puntata ricca di colpi di scena, che lasceranno certamente i telespettatori incollati al televisore. Questa quarta edizione Vip, la prima condotta da Alfonso Signorini, sembra non aver intenzione di annoiarci, anzi, sin dai primissimi giorni ne so successe di ogni. A partire dall’espulsione di Salvo Veneziano per le frasi violente rivolte ad Elisa De Panicis. In seguito non sono mancati certamente né i confronti, né gli scontri tra i vari concorrenti del reality, che attualmente sembrano divisi a metà e a tratti tutti contro tutti. Col passare delle settimane ovviamente si vanno maggiormente a delineare quelle che sono le personalità dei concorrenti all’interno della casa e come ci si può ben aspettare, iniziano a crearsi anche i primi feeling, le prime ‘alleanze’ e le prime vere e proprie antipatie. Gli equilibri stanno però per rompersi… si perché durante la puntata di stasera uno dei concorrenti sarà sottoposto ad un provvedimento disciplinare. La nomination che vedeva coinvolti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli è stato annullato, proprio a causa del provvedimento disciplinare nei confronti di uno dei concorrenti della casa. Ma non è tutto, perché il concorrente in questione potrebbe essere proprio Clizia Incorvaia a causa di alcune affermazioni molto forti su Andrea Denver. Ma scopriamo insieme quali sono le altre novità di questa sera.

Tra poche ore assisteremo ad una nuova e avvincente puntata del Grande Fratello Vip, che si prospetta davvero ricca di sorprese. In primis a causa dell’annullamento del Televoto per Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli a causa di un provvedimento disciplinare e poi l’ingresso nella casa di una donna davvero amatissima dal pubblico. Si tratta di Valeria Marini, che da stasera sarà ufficialmente una nuova concorrente! Ma non è tutto… Oltre a Valeria Marini, la redazione ha annunciato l’ingresso di un altro concorrente a sorpresa! Nessuno quindi conosce la sua identità e dovremo aspettare questa sera per conoscerla.

Probabilmente l’ingresso di questo nuovo concorrente è stato deciso probabilmente in seguito a quanto accaduto per il provvedimento disciplinare. Ovviamente sono solamente ipotesi e per avere la certezza assoluta dovremo aspettare la puntata di questa sera.