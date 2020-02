Uomini e Donne, Ida e Riccardo ritornano in studio: l’inaspettato annuncio

Uomini e Donne, Ida e Riccardo sono ritornati in studio nel corso della registrazione di ieri: l’annuncio inaspettato della coppia spiazza tutti.

Ieri, domenica 23 Febbraio, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Durante la quale sono ritornati in studio Ida e Riccardo. Ebbene si. La giovane coppia, dopo aver abbandonato il dating show di Canale 5 perché certa di amarsi e di poter creare le basi per un futuro matrimonio, ha rimesso piede nello studio televisivo di Maria De Filippi. Qualche settimana fa, è stata solo la parrucchiera bresciana a prendere parte alla puntata. Questa volta, invece, sono ritornati insieme. E, in modo del tutto inaspettato, hanno fatto un annuncio che ha davvero spiazzato tutti. Di che cosa parliamo? Ecco tutte le anticipazioni trapelate dal sito web Il Vicolo delle News.

Ida e Riccardo ritornano a Uomini e Donne: l’annuncio spiazza

Sembrava che le cose non stessero affatto andando bene tra Ida e Riccardo. Dapprima le lacrime della parrucchiera durante una puntata di Uomini e Donne ed, in seguito, il clamoroso gesto del pugliese sul suo profilo social ufficiale, non facevano presagire nulla di buono. Invece, stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe non essere affatto così. Come dicevamo precedentemente, domenica 23 febbraio è stata registrata una nuova puntata del Trono Over. Di cui, come si può ben comprendere, i protagonisti indiscussi sono stati proprio loro. Giunti mano nella mano nello studio televisivo del dating show, la giovane coppia non ha affatto nascosto di aver attraversato un momento di crisi. Soprattutto perché, stando a quanto trapelato dal sito web, Ida continuava a non sentirsi amata e desiderata dal suo compagno. Dal canto suo, Riccardo ha tentato di giustificare questo suo atteggiamento dicendo di essersi sentito bloccato dopo alcune offese, non specificate, della sua compagna.

Tuttavia, nonostante la crisi e questo periodo ‘no’ per loro, sono riusciti a superare alla grande questo ulteriore ostacolo. Non a caso, Ida ha anche rivelato di amare molto di più il suo compagno. Insomma, un annuncio davvero inaspettato, dati gli avvenimenti di questi ultimi giorni, ma che rende felici tutti i loro sostenitori.