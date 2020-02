Il Segreto, clamoroso colpo di scena: i fan sono rimasti senza parole dopo la notizia arrivata dalla Spagna.

Brutte notizie per i fan de Il Segreto. Dopo ben nove anni, la soap opera spagnola chiude definitivamente. La notizia è ufficiale ed è stata comunicata da Antena 3, il canale spagnolo in cui è in onda la telenovela. Una telenovela che ormai da tantissimi anni fa compagnia a milioni di telespettatori, in decine di Paesi nel mondo, compresa l’Italia. La notizia di una possibile chiusura della soap, in realtà, era nell’aria già da un po’ in Spagna. Ma, fino ad ora, si trattava di semplici pettegolezzi. Questa, però, è una decisione ufficiale, dettata molto probabilmente dal calo di ascolti che ha interessato la soap nel corso degli anni. Scopriamo di più.

Il Segreto, clamoroso colpo di scena: la soap opera è stata cancellata

Addio alla avventure di Puente Viejho. Proprio così, la soap opera Il Segreto sarà cancellata definitivamente. La notizia arriva dalla Spagna, precisamente da Antena 3, il canale di messa in onda della famosa telenovela. Dopo ben 9 anni di storie e intrighi, la chiusura della soap è ufficiale. Naturalmente, in Italia vedremo ancora molte puntate, oltre a quelle che ancora devono essere registrate in Spagna. I fan italiani, quindi, possono godersi ancora per un po’ i loro beniamini. Per il gran finale, gli autori stanno preparando alcune sorprese: le anticipazioni dettagliate sono ancora top secret, ma potrebbero ritornare molti personaggi amatissimi della soap. Soap che, con ogni probabilità, chiude i battenti per via degli scarsi ascolti degli ultimi anni.

Insomma, un colpo di scena che i fan della telenovela spagnola di certo non avranno gradito. Dai tempi della storia d’amore di Pepa e Tristan, i personaggi de Il Segreto fanno compagnia a milioni di telespettatori durante il pomeriggio. Non ci resta che attendere le ultime puntate per scoprire come si concluderanno le turbolente ed emozionanti avventure degli abitanti di Puente Viejho.