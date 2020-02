Ilary Blasi senza freni con i paparazzi: “Questa è la situazione”, episodio imperdibile nelle storie Instagram della conduttrice, che si trova in vacanza in montagna.

Ilary Blasi è senza alcun dubbio una delle conduttrici più amate in Italia. La moglie di Francesco Totti è in vacanza in montagna in questi giorni, visto che in questi periodo non è impegnata con nessun programma televisivo. Ilary, infatti, è stata scelta come prossima conduttrice de L’Isola de Famosi, dopo l’inaspettato addio di Alessia Marcuzzi, ma il reality per ora è stato rinviato e potrebbe essere slittato addirittura alla prossima stagione, vista la scelta di prolungare il Grande Fratello Vip, che fino all’anno scorso era condotto proprio dalla Blasi. La conduttrice, dunque, si sta godendo un po’ di relax con la sua famiglia e alcuni amici, divertendosi sulla neve. Sempre molto attiva sui social, dove condivide molto del suo lavoro, delle sue vacanze e della sua vita quotidiana, compresi alcuni imperdibili siparietti, Ilary ha pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram un video davvero super, in cui si mostra completamente senza freni davanti ai paparazzi che l’hanno seguita in montagna: ecco cos’è successo.

Ilary Blasi in montagna, siparietto senza freni con i paparazzi: ecco cos’è successo alla conduttrice

Ilary Blasi è sempre molto disinibita e schietta, senza fronzoli né peli sulla lingua. Proprio questa sua spontaneità, probabilmente, è l’arma vincente del suo grande successo. Spesso la conduttrice pubblica su Instagram dei siparietti imperdibili di cui è protagonista, a volte anche con suo marito Francesco Totti. Poco fa, invece, ha condiviso un video super nelle sue stories, in cui scherza con un’amica e soprattutto con alcuni paparazzi. Ilary, infatti si trova in montagna e anche qui è costantemente ‘seguita’ dai fotografi, che cercano di immortalare ogni momento della sua vacanza. Nei video che ha pubblicato, Ilary è seduta su una motoslitta con un’amica e prima di lanciarsi nella discesa sulla neve, riprende alcuni paparazzi appostati a pochi metri da lei. “Questa è la situazione”, dice, “Siamo sulla motoslitta e lì ci sono i paparazzi”. Poi la Blasi li saluta da lontano e loro rispondono con un cenno: “Vedi, salutano pure. Sono paparazzi educati”, aggiunge la conduttrice.

Poi, prima di cominciare la corsa in motoslitta, Ilary li saluta ancora una volta senza freni, strappando un sorriso a loro e a tutti quelli che la seguono. Del resto, la Blasi è sempre molto aperta e adora scherzare in compagnia. Forse è proprio per questo che il pubblico la ama così tanto e non vede l’ora di ritrovarla in tv.