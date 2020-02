Le Iene, Alessia Marcuzzi pubblica un forte annuncio su Instagram: “Per la prima volta in 24 anni”, le parole della conduttrice sul programma

Alessia Marcuzzi è tra le storiche conduttrici del programma d’indagine di Italia 1 ‘Le Iene’, da anni al timone insieme a Nicola Savino. I due che negli anni hanno fatto coppia fissa insieme ad altri tanti volti iconici, come quello della compianta Nadia Toffa, formano un team davvero eccezionale. Ma i due non si occupano solo del la conduzione de ‘Le Iene’, ma sono molto apprezzati anche alla conduzione di altri programmi e per quanto riguarda la bellissima Marcuzzi, questo è stato un periodo ricco di impegni. La donna possiede infatti anche un noto brand di moda e nelle scorse settimane è stata molto impegnata sui set fotografici per promuovere le nuove linee. Gli impegni insomma non finiscono davvero mai e tra la casa, i set fotografici e la Fashion Week, adesso è prontissima a tornare in prima serata per la conduzione del programma al fianco di Savino, non senza qualche novità. A causa di quanto sta accadendo nel Nord Italia, anche la produzione del programma d’inchiesta ha deciso di apportare qualche modifica all’assetto classico del programma. Scopriamo insieme cos’è accaduto…

Le Iene, Alessia Marcuzzi su Instagram: “Per la prima volta in 24 anni”

In questi giorni di ansia generale e disordini a causa dell’arrivo del Corona Virus in Italia, anche i programmi televisivi stanno iniziando a prendere precauzioni volte ad evitare possibili contagi e diffusioni del virus. Motivo per cui Alessia Marcuzzi poco fa ha deciso di scrivere un lungo post su instagram in cui spiega come il programma ha intenzione di organizzarsi. Stando a quando riportato da Alessia Marcuzzi, stasera tornerà alla conduzione de Le Iene al fianco di Nicola Savino, ma con una grande assenza in studio… il pubblico! Come scritto dalla conduttrice dopo ben 24 anni di messa in onda del programma, per la prima volta in studio non sarà presente il pubblico. Ovviamente la motivazione che ha condotto gli autori a tale decisione è di natura pratica. Escludere il pubblico dal programma può aiutare a diminuire i rischi di contagio.

Le Iene non sono stato l’unico programma a decidere di andare in onda a porte chiuse, anche Barbara D’Urso è stata costretta a fare altrettanto e in tempi così incerti non è da escludere che molti altri adotteranno la medesima scelta.