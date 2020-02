Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso, lite furibonda a Live Non è la D’Urso: “Vaff***, hai rotto…”, volano insulti e parolacce

Live Non è la D’Urso, trasmissione andata in onda nella serata di domenica, 23 febbraio 2020, ha regalato diversi colpi di scena ai telespettatori. Studio vuoto, mancano 350 persone tra il pubblico che non partecipano all’evento a causa dell’emergenza Coronavirus. Barbara D’Urso si ritrova a condurre la trasmissione nel silenzio surreale di uno studio vuoto: non era mai successo prima d’ora. Ma i colpi di scena non finiscono qui. Quello che è accaduto con Vittorio Sgarbi, verso la fine della trasmissione, ha del clamoroso. Una lite furibonda tra il critico d’arte e la padrona di casa riesce a far sbarrare gli occhi a chi guarda da casa. Volano parole forti, parolacce, accuse e chi più ne ha, più ne metta.

La lite furibonda tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso

Cos’è successo? Lo riporta in modo integrale il video che troviamo su Mediaset Play. Vittorio Sgarbi sostiene che una delle ragazze de La Pupa e il secchione sia stata raccomandata a lui da Berlusconi. Barbara D’Urso ritiene non sia il caso di fare certe esternazioni in televisione e chiede, dunque, a Vittorio Sgarbi di redimersi: “Non vieni qua in diretta, in una trasmissione, a raccontare i fatti tuoi“. A quel punto, il critico d’arte comincia a perdere le staffe e si scaglia come una furia contro la padrona di casa. Volano gravi insulti e la D’Urso stenta a crederci. “Mi ha parlato anche di te”, continua Sgarbi riferendosi a Barbara. Così, la conduttrice tiene a mettere le cose in chiaro: “Ah, ti ha raccomandato anche me? Ma sai quanti calci in cu** ti do?”.

“Vaff***”, hai rotto il ca***”: Sgarbi si rivolge in questo modo a Barbara D’Urso che, incredula, risponde: “Ma lo stai dicendo a me?”. La conduttrice ha provato più volte ad invitarlo a lasciare lo studio ma il critico ha sempre rifiutato, dicendole addirittura che avrebbe dovuto lasciarlo lei. “Ti prego di non insultare e di andare via. Dici che qualcuno ti ha raccomandato una ragazza e a me non piace. Poi hai messo in mezzo anche me, che nessuno mai nella vita si deve permettere. Non puoi dire parolacce nella mia trasmissione. Ti chiedo, per favore di lasciare lo studio. Altrimenti chiedi scusa”, continua la conduttrice. Ma Sgarbi non ne vuole sapere e resta in studio dicendo: “Io resto qui, guardo il mio telefono”. Dopo un po’ di minuti a litigare, la D’Urso arriva ad una conclusione: “Ti ignoro”. Era, forse, l’unico modo per uscire da una situazione abbastanza incresciosa. Fortuna che, dopo un po’, ci ha pensato Can Yaman ad addolcire la serata della conduttrice.