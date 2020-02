Durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha abbandonato lo studio furiosa: la lite con il cavaliere.

Come raccontato in un nostro recente articolo, domenica 23 Febbraio è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Puntata che, stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, è stata davvero incredibile. Non soltanto perché c’è stato il ritorno di Ida e Riccardo in studio, ma anche perché Maria De Filippi ha abbandonato lo show letteralmente furiosa. Durante la registrazione, infatti, la padrona di casa è stata la protagonista di una vera e propria lite con un cavaliere del parterre. Cos’è successo? E, soprattutto, di chi parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Maria De Filippi abbandona lo studio furiosa: cos’è successo

Nel corso della registrazione del Trono Over di Uomini e Donne di domenica 23 Febbraio, Maria De Filippi è stata la protagonista di una furibonda lite con uno dei cavalieri del parterre. Subito dopo il lieto fine tra Ida e Riccardo, al centro dello studio si sono seduti Veronica Ursida ed Andrea, ragazzo con cui la romana ha iniziato una conoscenza. Armando Incarnato, presa la palla in balzo di Veronica al centro dell’attenzione, ha confessato di essere venuto a sapere, da un suo amico in comune con Andrea, che la donna intratterrebbe una relazione al di fuori del contesto televisivo con un uomo impegnato. Insomma, delle accuse del tutto inaspettate ed incredibili. Che, com’è giusto che sia, hanno gettato nello sconforto totale la bella Ursida. Nonostante anche Andrea abbia ‘convalidato’ la tesi di Incarnato, sia Gianni che Tina sono dalla parte della dama. Che, nel frattempo, continua a piangere al centro dello studio.

Per questo motivo, immediata è stata la reazione della padrona di casa. Che, stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, avrebbe iniziato a scagliarsi contro il napoletano. Invitandolo non soltanto a non esagerare, ma informandolo anche che ciascuna donna che è uscita con lui finisce poi in lacrime. Terminato questo discorso, letteralmente furiosa ha abbandonato lo studio.