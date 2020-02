In una delle sue recenti Instagram Stories, Michelle Hunziker viene ripresa di spalle mentre cammina: il costume è piccolo e il Lato B è da urlo.

Seppure con un po’ di amarezza per quanto sta accadendo in Italia in questi ultimi giorni, la vacanza di lavoro alle Maldive di Michelle Hunziker continua davvero alla grande. È partita qualche giorno fa, eppure non ha mai perso occasione di poter condividere con tutti i suoi followers tutto quello che le sta accadendo con il suo fantastico team. Oltre che una splendida foto in costume appena ‘sbarcata’ in questo posto paradisiaco, la conduttrice svizzera è solita condividere alcuni dei fantastici momenti trascorsi insieme alla sua agente e alla sua truccatrice di fiducia. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, prima di mettersi in posa per uno shooting fotografico davvero da urlo, la Hunziker ha mostrato le immagini di un simpatico siparietto con la sua amica. Tuttavia, a catturare l’attenzione è ben altro. In queste Instagram Stories, Michelle viene ripresa di spalle mentre cammina sulla spiaggia con indosso un costume molto piccolo. Impossibile, quindi, non notare quel Lato B che è davvero da urlo.

Michelle Hunziker di spalle, il costume è troppo piccolo: Lato B da urlo

È vero: Michelle Hunziker è alle Maldive per lavoro, eppure non possono affatto mancare i momenti di puro divertimento con il suo fantastico team. Ed, in particolare, con la sua truccatrice e nonché amica di fiducia. Non a caso, in alcune delle sue ultime Instagram Stories, la conduttrice televisiva ha voluto condividere con i suoi followers un divertente siparietto di cui, a riva di mare, è stata protagonista. Come dicevamo precedentemente, Michelle viene ripresa di spalle mentre cammina sulla spiaggia con indosso un deliziosissimo costume bianco. A catturare l’attenzione sarà stato, senza alcun dubbio, un unico dettaglio: il bikini sfoggiato è ‘troppo’ piccolo. Ed è per questo che il Lato B mostrato è davvero da urlo. Ma diamoci un’occhiata molto più da vicino:

Insomma, il suo Lato B è da capogiro, c’è da ammetterlo. Inevitabile, quindi, per la sua truccatrice fare un ‘paragone’ con qualche anno fa. Quando, come ben sapete, la conduttrice svizzera è stata scelta come volto per una campagna pubblicitaria di una nota marca di biancheria intima. E all’epoca, senz’altro lo ricorderete, il Lato B della moglie di Tomaso Trussardi era invidiato da tantissime donne. In ogni caso, non è cambiato di una virgola. ‘Ecco a voi, il c* 26 anni dopo’, scrive la sua truccatrice.

Per ulteriori news su Michelle Hunziker –> clicca qui