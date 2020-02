Raffaella Fico irresistibile in intimo su Instagram: il body è super sgambato e scollato, il primo piano ‘di fuoco’ con inquadratura dall’alto manda i followers in delirio.

Raffaella Fico è davvero un ‘bomba’, c’è poco da aggiungere. La showgirl e modella è diventata nota al grande pubblico per la sua partecipazione a una delle prime edizioni del Grande Fratello, l’ottava per la precisione, nel 2008. Colori mediterranei, sorriso indimenticabile e corpo mozzafiato l’hanno resa una delle più belle concorrenti della storia del reality. Dopo la partecipazione al programma, infatti, è cominciata per lei la carriera nel mondo dello spettacolo come valletta di alcuni programmi importanti, come Colorado Café e tanti altri. Ma non solo. Raffaella si è messa alla prova anche come attrice e come modella, diventando testimonial di molti brand importanti. In questo periodo di grande clamore mediatico, sono cominciati anche i gossip sulla sua vita sentimentale. La Fico è stata legata a uomini super famosi, come Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli, dal quale nel 2012 ha avuto la piccola Pia. Oggi i due, dopo anni di lotte finite anche in tribunale, hanno finalmente raggiunto un rapporto civile e amichevole, come lei stessa ha raccontato in tv. Bellissima come poche, Raffaella incanta quotidianamente i social con le sue foto da urlo, in cui mette in evidenza il suo fisico mozzafiato. Poco fa sul suo profilo Instagram ne è spuntata un’altra a dir poco irresistibile, in cui lei è in intimo e si riprende dall’alto: scopriamola insieme!

Raffaella Fico irresistibile in intimo: body super scollato, il selfie dall’alto per i suoi followers è ‘bollente’

Raffaella Fico è una bellissima donna e ogni volta che pubblica qualcosa sui social fa impazzire i suoi followers. Proprio com’è successo poco fa, quando la showgirl e modella ha condiviso con i fan un suo scatto in intimo davvero da capogiro. Nella foto, infatti, la Fico è seduta e si riprende inquadrandosi dall’alto. Addosso ha un body nero che sembra particolarmente sgambato, tanto che dalla posizione in cui si trova, fa intravedere le curve del suo lato B. Ma non è tutto. Il body è anche super scollato e l’inquadratura dall’alto mette in primo piano la scollatura e dunque le forme esplosive e quasi incontenibili di Raffaella, che è davvero irresistibile.

Inutile dire che la foto ha sbancato su Instagram, raccogliendo migliaia di like e centinaia di commenti, tutti complimenti per la bellezza e il fascino di Raffaella, che è davvero ‘esagerata’, come le scrive qualcuno.