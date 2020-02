Serena Enardu, il gesto inaspettato: c’entra il tentatore Alessandro Graziani, con cui ha legato durante Temptation Island Vip.

È stata una delle protagoniste assolute dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, anche se nella Casa più spiata della tv è rimasta solo per pochi giorni. Parliamo di Serena Enardu, che ha deciso di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini per raggiungere il suo Pago, e per riconquistarlo. Missione compiuta: la bellissima sarda è riuscita a ritrovare l’armonia con il cantante proprio tra le mura della Casa del GF Vip. Casa che, però, entrambi hanno dovuto già abbandonare, eliminati dal televoto. Poche ore fa, Serena si è messa in gioco rispondendo ad alcune domande della rubrica Obbligo o Verità, pubblicata sulla pagina del Grande Fratello Vip di Mediaset Play. Tra le tante curiosità raccontate da Serena, è spuntata una confessione su Alessandro Graziani, l’ex tentatore con il quale ha legato molto durante Temptation Island Vip. Siete curiosi di scoprire cosa ha rivelato la bellissima Enardu durante il gioco? Ve lo sveliamo subito.

Sono tante le domande a cui Serena Enardu ha risposto durante il gioco del GF ‘Obbligo o Verità’. Dall’inaspettata eliminazione di Pago, al suo rapporto con Miriana Trevisan: la Enardu si è messa davvero a nudo, rispondendo alle domande del Grande Fratello con la sua solita schiettezza. Ma tra le domande, sono spuntati anche gli ‘obblighi’ a cui sottostare. Come quello di cantare una canzone di Pago, Parlo di te, travestita da fiore. Ma poteva mai mancare un riferimento ad Alessandro Graziani, il bel pallavolista col quale Serena ha creato un feeling molto intenso a Temptation Island Vip? La risposta è no, naturalmente. E, quando il gioco ha ‘obbligato’ Serena a mettere un like alle foto di Alessandro, la risposta della Enardu ha spiazzato tutti. Ecco le sue parole: “Impossibile, perché non lo seguo più! Ho imparato una piccola lezione di rispetto per il partner”. Serena fa riferimento alla lite scoppiata nella Casa del GF Vip, proprio a causa di alcuni likes lasciati dalla Enardu alle foto di Instagram del bel genovese, poco prima di entrare nel reality.

Insomma, sembra proprio che la lite al GF Vip sia servita alla Enardu per ‘imparare’ alcune regole del ‘rispetto del partner’, come ha dichiarato nel video. Pago può essere tranquillo: niente più likes ad Alessandro!