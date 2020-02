Serena Enardu ha svolto un gioco di Mediaset, ‘Obbligo o Verità’: alla sarda è stata fatta una domanda su Miriana Trevisan, ex moglie di Pago. La risposta dell’ex concorrente del GF VIP ha spiazzato tutti. Ecco cosa ha detto.

Serena Enardu è una delle figure femminili più chiacchierate nell’ultimo periodo nel mondo del gossip italiano. Protagonista di Temptation Island VIP insieme a Pago, i due hanno puntato di nuovo i riflettori su di sé nella casa del Grande Fratello VIP. La sarda ha deciso di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini per riconquistare la sua dolce metà: la missione ha avuto un lieto fine e la coppia è riuscita a ritrovare l’armonia. Poche ore fa, è stato pubblicato sul sito ufficiale Mediaset un video in cui Serena gioca ad ‘Obbligo o Verità’. Tra le tante curiosità svelate, come quella che riguarda il suo ex tentatore, Alessandro Graziani, ha risposto anche ad una domanda sull’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan. Ecco le sue parole.

Serena Enardu: le chiedono di Miriana Trevisan, la risposta spiazza tutti

A tante domande ha dovuto rispondere l’ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello VIP: Serena Enardu ha partecipato al gioco ‘Obbligo o Verità’, video poi pubblicato su Mediaset Play. Dopo aver parlato di Alessandro Graziani, del suo percorso nel reality condotto da Alfonso Signorini, ha espresso anche due parole sull’ex moglie di Pago. Le è stato chiesto ‘Che rapporto hai con Miriana Trevisan?’. La sarda ha spiazzato tutti con la sua risposta: “Bel rapporto, praticamente non c’è” sono state le sue parole.

L’ex concorrente del Grande Fratello VIP si è così lasciata andare anche a questa indiscrezione: tra le due donne non c’è alcun rapporto. Ricordiamo che invece tra Pago e la sua ex moglie c’è ancora tanta sintonia: dal loro amore, finito nel 2013, è nato Nicola.