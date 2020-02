Uomini e Donne, clamorosa decisione: l’annuncio ufficiale

Uomini e Donne, clamorosa decisione degli autori sul Trono Over: l’annuncio ufficiale tramite i canali social del programma

Negli ultimi giorni tante sono le precauzioni che le emittenti televisive stanno mettendo in atto per contenere la diffusione del Corona Virus. Nelle ore scorse molti sono stati i programmi che hanno deciso di attuare delle manovre precauzionali per ridurre al minimo i rischi di contagio, come ad esempio ‘Live non è la D’Urso‘, ‘Le Iene’ e altri ancora. In momenti così delicati per il nostro Paese la preoccupazione e l’apprensione è tanta, motivo per cui anche i programmi televisivi cercano nel loro piccolo di non aggravare la situazione, andando in onda senza pubblico in studio. Non sono le uniche precauzioni che si sta cercando di attuare, anche molti cantanti che in queste settimane sono impegnati negli Instore in giro per l’Italia, sono stati costretti a disdire le date fino a data da destinarsi. Tra i programmi che hanno avuto ripercussioni c’è anche il trono classico di Uomini e Donne. Vediamo perché…

E’ di poco fa la decisione del trono Classico di Uomini e Donne che ha spiazzato tutti e che al contempo risulta essere giusta e inevitabile. In questi giorni di caos e allarme a causa del nuovo Virus che purtroppo è arrivato anche in Italia, anche i programmi televisivi sono costretti a prendere misure precauzionali, al fine di limitarne i danni. Poco l’account ufficiale Instagram di Uomini e Donne, ha pubblicato un post in cui spiega che per cause di forza maggiore, giustamente, tutti i casting previsti nei focolai di contagio sono stati annullati.

Purtroppo non si possono conoscere i risvolti di questa situazione, ma nel frattempo si fa ciò che è più giusto per ridurre al minimo i rischi di contagio anche nelle altre Regioni.