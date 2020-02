Sul suo profilo Instagram, Veronica Ursida di Uomini e Donne ha condiviso una foto in costume: le sue gambe sono da urlo, ma un dettaglio colpisce.

Veronica Ursida è, senza alcun dubbio, una delle protagoniste indiscusse di questa stagione di Uomini e Donne Over. Oltre alle vicende di Gemma Galgani ed Ida e Riccardo, la giovane romana è una delle dame che più ha catturato l’attenzione su di sé. Non soltanto per il suo forte carattere e la risposta sempre pronta, ma anche per la sua smisurata bellezza. Lunghi capelli biondi e occhi verdi corredati da ciglia lunghissime e da urlo sono alcune delle caratteristiche che testimoniano alla grande il fascino della dama del dating show. Tuttavia, se abbiamo avuto la prova della sua eleganza durante la diverse apparizioni nel programma, è sul suo canale social ufficiale che ne abbiamo la conferma. Qualche giorno fa, infatti, Veronica ha condiviso uno scatto in costume. Il suo fisico e, soprattutto, le gambe in primo piano sono pazzesche, ma il dettaglio che cattura l’attenzione è un altro.

Uomini e Donne, Veronica Ursida in costume: gli occhi cadono su quel dettaglio

È una delle donne più desiderate ed ambite di Uomini e Donne Over, Veronica Ursida. E, notando con attenzione la sua bellezza messo in mostra anche sul suo profilo social ufficiale, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Su Instagram, infatti, la giovane romana è solita condividere delle foto davvero da urlo. L’ultima, come dicevamo precedentemente, è stata condivisa qualche ora fa. Quando, memore forse della ‘bella stagione’, la dama del Trono Over ha pubblicato una deliziosa foto in costume. Guardare per credere:

Il fisico sfoggiato è da urlo. Così come lo sono le sue gambe, dato che sono in primo piano. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è un unico dettaglio. Di che cosa parliamo? Ecco il commento in questione:

Ebbene si. Quel tatuaggio disegnato sulla sua caviglia, da quanto si evince dal commento di questo utente Instagram, non è assolutamente passato inosservato. Dite la verità, voi ci avevate fatto caso?