In quest’ultima foto su Instagram, Wanda Nara si lascia immortalare in braccio a Mauro Icardi: lo spacco del suo vestito è altissimo, ma un fan nota altro.

Wanda Nara e Mauro Icardi si amano davvero alla follia. Nonostante i numerosi e frequenti impegni lavorativi di entrambi, la coppia non perde mai occasione di poter condividere i loro momenti con i loro sostenitori. Lo ha fatto qualche ora fa la bellissima argentina. Quando, nel ricordare una fantastica serata in compagnia di suo marito, ha voluto condividere una foto con lui davvero pazzesco. L’opinionista del Grande Fratello Vip, infatti, si lascia immortalare in braccio al centravanti del Paris Saint Germain con indosso un vestito fantastico e da uno spacco davvero altissimo. Tuttavia, ‘spulciando’ con attenzione i diversi commenti, ne è spuntato uno in cui un utente Instagram mette in evidenza un dettaglio davvero pazzesco.

Wanda in braccio a Mauro Icardi: un fan nota un dettaglio pazzesco

Una foto davvero spettacolare, c’è da ammetterlo. Wanda Nara non ha mai nascosto di amare smisuratamente suo marito Mauro Icardi. E quest’ultima foto social lo testimonia davvero alla grande. Come dicevamo precedentemente, memore di una fantastica serata trascorsa in compagnia dell’ex capitano neroazzurro, ha voluto condividere con i suoi numerosi sostenitori uno scatto davvero da urlo. Wanda, infatti, si lascia immortalare in braccio al suo Mauro con indosso un vestito da uno spacco davvero vertiginosa. Tuttavia, a catturare l’attenzione è ben altro. Ma procediamo con ordine. E vediamo molto più da vicino la foto in questione:

Insomma, sono davvero bellissimi. Entrambi, sia chiaro. Wanda, ancora una volta, mostra tutto il suo fascino con indosso questo fantastico vestito. Mauro, dal canto suo, tutto la sua eleganza. Tuttavia, a catturare l’attenzione è ben altro. Lo testimonia questo commento spuntato fuori a corredo di questo scatto:

‘Como se miran’, recita il commento scritto sotto la foto. ‘Come si guardano’, tradotto in italiano. In effetti, lo sguardo di Wanda su suo marito è davvero da urlo. Non lo trovate anche voi?