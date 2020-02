Disavventura per l’opinionista del Grande Fratello Vip Wanda Nara: è successo poco prima della puntata, ecco il suo racconto

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. In studio ci saranno gli opinionisti, Wanda Nara e Pupo, e il conduttore Alfonso Signorini. Quest’ultimo entrerà nella casa più spiata d’Italia insieme ad un virologo per raccontare ai concorrenti del reality show cosa sta succedendo in Italia nelle ultime ore. Dopo questa breve ma importante digressione, la puntata proseguirà e sarà ricca di colpi di scena. Il Grande Fratello comunicherà la decisione presa su Clizia Incorvaia, che probabilmente dovrà abbandonare il gioco. Nella casa, poi, ci saranno due nuovi ingressi, oltre a quello super stellare di Valeria Marini.

Wanda Nara, disavventura prima della puntata del GF VIP

Nonostante l’emergenza Coronavirus, la puntata del Grande Fratello Vip andrà regolarmente in onda, come tutti i programmi di Rai e Mediaset. Alfonso Signorini, però, entrerà nella casa più spiata d’Italia con un virologo per spiegare ai concorrenti del reality show cosa sta succedendo nel nostro paese. Il temibile virus cinese, dopo aver colpito la città di Wuhan e altre città al mondo, sta mettendo in ginocchio anche l’Italia. Il virus ha colpito la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna e il Piemonte. Il governo sta prendendo tutte le misure cautelari per evitare che il contagio si diffondi ulteriormente. Anche i trasporti pubblici hanno subito stop e variazioni. Spostarsi da Milano a Roma è stato un inferno per Wanda: l’opinionista del GF VIP 4 ha raccontato tra le stories di Instagram la sua disavventura odierna. La Nara ha dovuto spostarsi in macchina da Milano a Roma e il viaggio non è stato di certo semplice.

Wanda, una volta arrivata nella Capitale, ha avuto giusto qualche ora per prepararsi in vista della nuova puntata del reality show di Canale 5.