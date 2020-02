Serale Amici 19, cosa accadrà durante la prima puntata della fase finale del talent? La clamorosa anticipazione annunciata su Instagram.

Da venerdì 28 Febbraio assisteremo, finalmente, alla fase finale di Amici 19. Dopo un anno ricco di lezioni, di sacrifici, esami, lezioni ed interrogazioni, i dieci talenti scelti dai tre membri esterni sia di danza che di canto iniziano il Serale. Tra pochi giorni, quindi, andrà in onda la prima puntata. Che, stando a diversi nostri recenti articoli, ha tutte le carte in regole per dimostrarsi un appuntamento imperdibile. Non soltanto, per tutta la durata del Serale, sono state apportate delle clamorose novità, ma per la puntata di esordio Maria De Filippi ha pensato ad un super giudice davvero speciale ed, infine, ad un vero e proprio colpo di scena. Come anticipato in un nostro articolo di qualche ora, a giudicare i ragazzi nelle loro performances sarà un personaggio televisivo molto amato dal pubblico italiano. Ma non solo. Perché, stando alla clamorosa anticipazione svelata sul profilo social ufficiale del programma, assisteremo a qualcosa che, fino a questo momento, non era mai accaduto prima. Ecco di che cosa parliamo.

Amici 19, clamorosa anticipazione sulla prima puntata

C’è molto fermento per l’inizio del Serale di Amici 19. È proprio per questo motivo che, giorno dopo giorno, escono sempre di più anticipazioni non soltanto riguardanti le inaspettate novità di questa edizione, ma anche riguardanti quello a cui assisteremo nel corso della prima puntata. Proprio a tal proposito, qualche ora fa, sul canale social ufficiale del programma è stata condivisa una clamorosa anticipazione. Sapete di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Ebbene si. Stando a quanto trapelato da questa inaspettata anticipazione social, sembrerebbe che nel corso della prima puntata del Serale assisteremo non soltanto ad un’eliminazione, bensì a due. Ovviamente, riguardo allo svolgimento della gara, per il momento, è ancora tutto top secret. Ricordiamo che, per questa edizione, non vi sono squadre. Quindi, la domanda adesso sorge spontanea: cosa accadrà venerdì 28 Febbraio? Non ci resta che aspettare. In fondo, non manca così molto, no?