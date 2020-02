The Walking Dead 10, anticipazioni: la scena bollente che manda i fan fuori di testa

Anticipazioni The Walking Dead 10: la scena che lascia i fan senza parole, per svariati motivi.

Non parliamo spesso di serie televisive, ma questa volta siamo praticamente obbligati. The Walking Dead è infatti una di quelle serie televisive che, ormai da 10 stagioni, tiene incollati allo schermo moltissimi telespettatori. Le trama, più o meno, la conosciamo tutti. Zombie contro umani, in una lotta disperata in un paese dalla realtà praticamente distopica. La storia è narrata in modo geniale, i colpi di scena sono dietro l’angolo e anche nella decima stagione non è mancato un momento che ha letteralmente sconvolto i fan.

The Walking Dead 10: scena bollente tra i due protagonisti

Dopo la pausa della decima stagione della serie tv, il ritorno di the Walking Dead ha già lasciato tutti i fan senza parole. Nessun morto, ve lo diciamo già, ma stiamo per farvi un importante spoiler quindi, se non lo volete sapere, è tempo di smettere di leggere questo articolo. Fan avvisato, mezzo salvato.

Anticipazioni Alpha e Negan: la scena che sconvolge i fan

Al centro di questo succoso spoiler con altrettanta scena bollente c’è il rapporto tra Negan e Alpha. Lei lo aveva trascinato in un bosco e tutti avevano pensato che sarebbe stata nettamente la fine per questo personaggio. Invece tra i due scatta la passione. Alpha costringe Negan a spogliarsi, lei fa lo stesso e i due si iniziano a baciare. Tanti i fan sgomenti. In primis per la scena in sé, ma anche per il fatto che Negan la bacia senza che lei si sia tolta la maschera e perché, soprattutto, nessuno dei due si leva i calzini. Una scena di sesso particolare, sensuale e passionale, “distrutta” dalla presenza di questo buffo indumento. Insomma.

Già il colpo di scena della serie è stato abbastanza forte con la passata morte di uno dei personaggi famosi della serie, ora anche una scena così intima tra i due. Ma, ribadiamo, occhio al calzino e soprattutto divertitevi a guardare tutti i meme che sono stati realizzati su questa buffa scena.