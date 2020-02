Antonio Zequila, parla la donna del presunto flirt a Capodanno: tutta la verità

Antonio Zequila ha confessato nella casa del Grande Fratello Vip 4 di aver avuto un flirt con una donna molto giovane a Capodanno: ecco tutta la verità

Antonio Zequila è sempre stato un Dongiovanni. Il suo charme, la sua classe e la sua eleganza hanno conquistato moltissime donne. L’attore è stato protagonista anche di numerosi fotoromanzi, da Delizia a Sapore di donna. In televisione, invece, ha recitato nel cast di Centovetrine e Carabinieri. Durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 4, l’uomo ha confessato di aver avuto parecchi flirt con donne dello spettacolo e pare che tra le sue braccia siano cadute anche Valeria Marini e Adriana Volpe. Quest’ultima però, anche lei concorrente del reality show, ha smentito categoricamente di aver avuto un flirt fugace con l’attore di origini campane. La discussione è stata riaperta ieri sera durante la puntata del reality show e i toni si sono accesi. Zequila, per difendere il suo personaggio, ha dichiarato: “A capodanno sono andato a Positano cinque giorni con una mia carissima amica di venticinque anni“. Anche in questo caso, il bell’Antonio ha lasciato intendere che ci fosse stato qualcosa di più di una semplice chiacchierata.

Antonio Zequila, parla la donna del flirt a Capodanno

La rubrica “Zequila Bom Bom” sta ottenendo un discreto successo al Grande Fratello Vip. L’attore di origini campane sta scoprendo flirt noti e meno noti del suo recente passato. Tra questi pare figuri anche Manuela Ferrara, apparsa nel salotto di Pomeriggio Cinque nelle vesti di opinionista. Zequila ha confessato nella casa del GF VIP 4 di aver avuto un flirt fugace con la bella Manuela. La Ferrara, ospite nella puntata odierna di Mattino Cinque, ha parlato della sua love story con Zequila, raccontando tutta la verità anche sul presunto flirt di Capodanno. Manuela ha raccontato di aver trascorso alcuni giorni a Roma in compagnia di Zequila, ma ci ha tenuto a precisare: “È un mio carissimo amico. A Capodanno abbiamo litigato, quindi a Positano ha portato qualcun’altra. Abbiamo litigato proprio perchè lui voleva approfondire la conoscenza. Mi ha tacciato come colei che gli ha rovinato il Capodanno“. Zequila, dunque, avrebbe ricevuto un bel due di picche anche dalla Ferrara, dopo quelli ricevuti nella casa da Clizia Incorvaia e Sara Soldati.

La ragazza, però, ha trascorso alcuni giorni con il concorrente del reality show di Canale 5 a Roma, non a Positano. La caccia alla venticinquenne dunque è ancora aperta: chi è la donna che ha avuto un flirt con il bell’Antonio?