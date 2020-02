Chi è Giorgio Pasotti: scopriamo insieme l’età, la carriera e la vita privata dell’attore, volto celebre della fiction Distretto di Polizia

Giorgio Pasotti è un famoso attore Italiano, divenuto celebre soprattutto per il suo ruolo dell’Ispettore Paolo Libero in Distretto di Polizia, al fianco di Claudia Pandolfi. Ma ovviamente, non è l’unico ruolo importante che Pasotti ha interpretato nel corso degli anni, anzi, sono molti i ruoli di rilevanza che l’uomo ha ricoperto. Ma adesso scopriamo qualcosa in più sulla sua età, la carriera e la vita privata.

Chi è Giorgio Pasotti: età, carriera e vita privata

Giorgio Pasotti nasce il 22 giugno del 1973 a Bergamo. Prima della recitazione, la sua grande passione era il Kung Fu, in particolare lo stile Wushu, tanto che nel 1987 all’età di 14 anni decide di approfondirne la conoscenza recandosi per la prima volta in Cina. Qualche anno più tardi, nel 1992 decide di recarsi nuovamente nel continente Asiatico per rimanerci 2 anni. Qui viene scelto per girare i suoi primi due film: ‘Treasure Hunt’ in cui interpreta un americano divenuto monaco nel tempio di Shaolin e ‘The Drunken Master III’. Nel 1998 tornato in Italia, appare sul grande schermo con i film ‘I piccoli maestri’ tratto dal romanzo di Luigi Meneghello ‘La Resistenza’, ‘Ecco fatto opera prima’ di Gabriele Muccino. Nel frattempo inizia a lavorare anche in tv con Mtv come conduttore del programma Cinematic. Due anni più tardi nel 2000 debutta in teatro al fianco di Stefania Rocca con ‘Le Poligraphe’ e nel videoclip di Elisa ‘Luce – tramonti a Nord Est’. Ed è proprio in questi anni che arriva il successo, con il ruolo di Paolo Libero nella serie tv cult ‘Distretto di Polizia’. Nel 2006 arriva il ruolo di protagonista al fianco del grande Neri Marcorè nella serie ‘E poi c’è Filippo’. Due anni più tardi è nuovamente in un videoclip, stavolta quello di Fiorella Mannoia ‘Io che amo solo te’. Nel 2010 è tra i protagonisti di uno dei film iconici di Gabriele Muccino ‘Baciami Ancora’. Due anni dopo è il grande Giuseppe Garibaldi, nella miniserie di Rai 1 ‘Anita Garibaldi’ e Stefano, nel film Premio Oscar ‘La Grande Bellezza’, sotto la regia di Paolo Sorrentino. Successivamente lavorerà al fianco di Carlo Vanzina per due pellicole: ‘Sapore di te’ nel 2014 e ‘Un matrimonio da favola’ ove interpreta un omosessuale che cerca di nascondere la propria sessualità ad amici e famiglia. Successivamente viene scelto per interpretare anche: ‘Mio papà’, ‘Papa Giovanni Paolo II’, ‘Non avere paura’, ‘A testa alta – i martiri di Fiesole’. Nel settembre 2017 diventa nuovo testimonial della Mulino Bianco al fianco di Nicole Grimaudo, al posto di Antonio Banderas.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha avuto una relazione con la Cantante Elisa, conosciuta sul set del videoclip Luce. In seguito ha avuto una storia con la collega Giulia Michelini e poi con Nicoletta Romanof, dal cui amore, è nata una splendida bambina, Maria, il 19 gennaio del 2010.