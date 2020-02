La commemorazione pubblica per ricordare Kobe Bryant e la figlia: la parole della moglie Vanessa commuovono il mondo.

Il mondo intero si è commosso e ha pianto in ricordo della stella dell’NBA, Kobe Bryant, morto tragicamente in un incidente aereo insieme alla figlia Gianna di soli 13 anni. La moglie della stella del basket ha così ricordato allo Staples Center di Los Angeles il marito e la figlia, con parole estremamente toccanti e commoventi che hanno illuminato ancora di più lo stadio dove il Black Mamba ha giocato per oltre 20 anni.

Celebration of Live: il ricordo di Kobe e Gianna Bryant allo Staples Center

La moglie di Kobe Bryant è stata accolta da un applauso gigantesco che l’ha letteralmente avvolta e non si è trattenuta. Le lacrime sono sgorgate come fiumi mentre sono stati proiettati gli highlights dei momenti più storicamente decisivi nella carriera del marito. La cerimonia è stata chiamata Celebration Of Live e oltre 20mila persone si sono radunate per portare l’ultimo saluto al campione del basket.

Il discorso di Vanessa Bryant

Ovviamente assieme a Vanessa c’erano le tre figlie, amici, celebrities, atleti e tante stelle del basket del passato e di oggi come Lebron James, Magic Johnson, Spike Lee, Jack Nicholson. Presente anche Beyoncé che ha cantato le canzoni preferite di Kobe: Halo e Xo. Oltre a questa esibizione il momento nettamente più toccante è stato il discorso fatto da Vanessa, moglie del defunto campione. La donna infatti ha parlato di Kobe come di un marito, un miglior amico, un protettore che amava guardare i film romantici con lei e con le piccole. Un uomo che amava metterle a letto ogni sera e che pianificava con lei di diventare un nonno fantastico. Parole bellissime e intense anche per la figli Gianna.

Il ricordo della piccola Gianna Bryant

Vanessa ha parlato di lei come di una ragazza premurosa e molto dolce che aveva già una carriera segnata nel mondo del basket. “Poteva diventare la miglior giocatrice dell’NBA femminile”. Il discorso poi si è concluso con un appello a Kobe di prendersi cura di Gianna e che si rivedranno in Paradiso per continuare a stare insieme felicemente.