Anche Chiara Ferragni, a causa della diffusione del CoronaVirus, ha preso un’importante decisione: a svelarla è stata la diretta interessata su Instagram.

Se ne sta parlando tantissimo in questi giorni. Da quando è stato ritrovato il primo caso di CoronaVirus e i numerosi contagiati in Lombardia, Veneto e Piemonte, non si fa altro che parlare di questo. È proprio per questo motivo che diversi personaggi dello spettacolo e trasmissioni televisive hanno preso delle importanti precauzioni. Non soltanto Elettra Lamborghini, che ha annullato diverse dati dei suoi instore, ma anche Live-Non è la D’Urso, ad esempio, è andato in onda senza pubblico nella puntata di domenica scorsa. Ma non è affatto finita qui. Perché, pochissime ore fa, Chiara Ferragni ha confessato di un’importante decisione presa al riguardo. Tramite diverse Instagram Stories condivise sul suo canale social ufficiale, la giovane influencer ha fatto una delicata comunicazione. Ecco di che cosa parliamo.

CoronaVirus | Chiara Ferragni, la decisione comunicata su Instagram

Come raccontato in diversi nostri articoli, Chiara Ferragni è sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale. Non soltanto è solita condividere incredibili scatti fotografici o divertentissimi siparietti con suo marito Fedez, ma è anche solita a condividere importanti decisioni o comunicazioni. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in merito alla rapida diffusione del CoronaVirus nel nostro paese, la giovane influencer ha voluto annunciare una delicata scelta presa proprio al riguardo. Ma di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Tramite diverse Instagram Stories, la Ferragni ha rivelato ai suoi followers di aver annullato diversi viaggi che avrebbe dovuto compiere in questi giorni. Non soltanto Chiara sarebbe dovuta essere a Parigi, ma tra qualche giorno sarebbe dovuta partire per un safari. Tuttavia, la difficile situazione in cui riversa la nostra penisola in questi giorni le hanno fatto prendere una decisione: rinunciare a tutto questo per poter stare accanto alla sua famiglia.

L’importanza della sua famiglia e dei suoi cari

Per ciascuno di noi la famiglia è importante, si sa. E lo sa bene Chiara Ferragni. Che, qualche giorno fa, di ritorno da una splendido viaggio di lavoro, ha voluto condividere la gioia del momento con i suoi sostenitori. Da lì a poco, l’influencer sarebbe partita con suo marito, suo figlio, le sue sorelle e i rispettivi fidanzati per un indimenticabile viaggio sulla neve. Certo, è stato ‘rovinato’ da uno spiacevole imprevisto. Eppure, i momenti trascorsi insieme alla sua famiglia sono stati davvero unici. In fondo, è proprio questa, senza alcun dubbio, la chiave vincente della Ferragni: la profonda umiltà e semplicità.