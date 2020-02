Chi è il fidanzato di Costantino della Gherardesca?

Costantino Della Gherardeca, il conduttore di Pechino Express: è fidanzato oppure no?

Il conduttore di Pechino Express, Costantino della Gherardesca, aveva mosso i suoi primi passi in questo mondo come concorrente. Ormai però è diventato il volto della trasmissione che accompagna i concorrenti nelle varie prove del programma. C’è chi però non conosce perfettamente Costantino Della Gherardesca e quindi è tempo di rispondere ad alcune domande curiose sulla sua identità, ma soprattutto sulla sua vita amorosa. È fidanzato oppure no?

La vita privata del conduttore di Pechino Express

Costantino Della Gherardesca, classe 1977 ha 43 anni e discende da un ricca e nobile famiglia toscana. Pare che uno dei suoi antenati sia il famigerato Conte Ugolino, cantato anche nella Divina Commedia. Muove i primi passi in programmi come Chiambretti C’è, Markette, l’Isola dei Famosi e poi, ovviamente Pechino Express. Essendo poi laureato in filosofia inizia a lavorare anche come giornalista in siti come Dagospia o L’Indipendente. Andando poi nella curiosità morbosa della sua vita privata, cosa sappiamo su di lui? Pare che non sia sposato e che non abbia nemmeno un fidanzato. Ha dichiarato di essere omosessuale quando aveva 18 anni e, da allora, non ne ha mai fatto mistero. Eppure Costantino è molto riservato e così non abbiamo notizie su sue interessanti liason. In una bella intervista a Vanity Fair ha però dichiarato che vorrebbe moltissimo avere dei figli e che quando arriverà nella sua vita la persona giusta vorrebbe proprio adottarne uno.

Dove vive e come è stata l’adolescenza di Costantino Della Gherardesca

Rimanendo in tema vita privata, ma non di fidanzati, sappiamo che Costantino Della Gherardesca vive a Milano. Nulla abbiamo di certo in merito al mobilio e alla zona o allo stile di vita del conduttore di Pechino Express. Sappiamo però che, secondo alcuni rumors, Costantino avrebbe perso gran parte del suo patrimonio, non per colpa sua. Legati alla sua vita passata abbiamo invece delle curiosità come la dura vita negli anni del collegio che lo hanno anche portato a scappare e a ribellarsi alle vessazioni subite in quanto gay.