Quali film e serie tv mette a disposizione il nuovo servizio streaming Disney Plus: quanto costa e cosa include.

Per tutti gli appassionati del mondo Disney, tenetevi pronti perché sta per arrivare anche in Italia il servizio streaming Disney+ con cui vedere non solo i classici della compagnia della Walt Disney, ma anche i nuovi film e tutta la serie di avventure dei personaggi Marvel. Su questa nuova piattaforma streaming ci sono molte domande: quanto costa, quando arriverà effettivamente in Italia e soprattutto cosa include nel catalogo dei film. Cerchiamo di dare allora una risposta a tutto.

Cos’è Disney + e quando arriva in Italia

Prima di tutto cerchiamo di capire cos’è Disney +. Si tratta di un servizio di streaming della casa Walt Disney, ovviamente. Assomiglia a tante altre piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video…

Quando arriva in Italia?

La data di uscita in Italia è prevista per il 24 marzo 2020. In America, precisamente negli USA, in Canada e in Olanda ha debuttato il 12 novembre e, qualche giorno dopo, è arrivato anche in Australia e Nuova Zelanda.

Quanto costa Disney plus in Italia?

Se vi state chiedendo il costo di Disney+ sappiate che, a oggi, risulta essere molto più competitivo rispetto a tanti altri competitor. Infatti sappiamo che il prezzo è:

6,99€ al mese – 4 schermi, 10 dispositivi, 7 profili, 4K Ultra HD, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos

69,99€ all’annoquindi 5,83€ al mese

Chiaramente, oltre alla possibilità di attivare il Kids Mode, ci sarà anche una apposita sezione per scaricare i contenuti e guardarli anche offline.

Che cosa posso vedere?

Ma andiamo al sodo! Cosa contiene l’offerta di Disney + e quali sono i film e le serie tv in catalogo? A oggi sappiamo che ci sono circa 25 serie TV originali, 500 film. Nello specifico dalle anticipazioni sappiamo che:

tutte le stagioni dei Simpson

250 ore di produzione NatGeo

5000 episodi di cartoni e produzioni di Disney Challe

The Mandalorian

High School Musical

The World According To Jeff Goldblum

Lilli e il vagabondo

Encore

Diary of A Future President

The Imagineering Story

Book of Enchantment

Cinema Relics: Iconic Art of the Movies

Diary of a Female President

Docuserie su Disney Imagineering

Ink & Paint

Mighty Ducks

Muppets Live Another Day

Secret Society of Second Born Royals

The Sandlot

Tutti i film Pixar

Tutti i corti Pixar